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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование в сирийском Камышлы

05:06 26.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото
КАМЫШЛЫ (Сирия), 26 окт - РИА Новости. Российская военная полиция провела на сирийско-турецкой границе патрулирование в районе Камышлы, крупнейшего города на северо-востоке Сирии, сообщил журналистам командир размещенного здесь подразделения военной полиции Иван Волгин.
Россия и Турция договорились 22 октября о выводе курдских отрядов из 30-километровой приграничной зоны и организации там российско-сирийских патрулей. После отвода курдских сил вдоль границы начнется российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров.
"Наши военнослужащие впервые прошли патрулем вдоль сирийско-турецкой границы по главным улицам Камышлы и далее к западу от города в направлении поселков Амуда и Дербесие и далее до деревни Матала. Также мы побывали на пункте пропуска в Турцию, он находится на северной окраине Камышлы, на днях туда после семилетнего перерыва вернулись сирийские пограничники", - сказал Волгин.
"Общая протяженность маршрута в обе стороны - более 210 километров, мы проехали их за четыре часа. Линия границы на широкой равнине, обозначенная с турецкой стороны бетонной стеной с дозорными вышками, проходит в прямой видимости от нас. Расстояние до нее составляет от семи до двух километров, а на отрезке между селами Хараза и Телль Хамдун - всего пять-десять метров от дороги", - сказал российский командир.
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По его словам, за день до выхода на маршрут его подчиненные с помощью навигатора из комплекта "Ратник" провели рекогносцировку местности на дистанции 30 километров. В ближайшее время планируется вдвое расширить зону патрулирования, добавил офицер. "В нее войдут и восточные окрестности Камышлы вплоть до населенного пункта Сималька, который расположен в 130 километров от города в направлении иракского Мосула", - сказал Волгин.
Камышлы - крупнейший населенный пункт в отдаленной провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. В 2012 году, когда в условиях гражданской войны правительство было не в силах контролировать регион, власть там перешла местным курдам. Под правительственным контролем оставались лишь небольшая часть города и международный аэропорт. Организованные курдами отряды самообороны заняли позицию вооруженного нейтралитета по отношению к Дамаску, оказывая одновременно эффективное сопротивление боевикам антиправительственных группировок, в том числе ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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