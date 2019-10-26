Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T05:00Z
https://ria.ru/20191026/1560244955.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40662/56/406625681_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_61973d4678b4803629d0c862c1ab9f88.jpg
РИА Новости

В США открылся ТРЦ American Dream стоимостью в пять миллиардов долларов

05:00 26.10.2019
1111
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители в торгово-развлекательном центре
Посетители в торгово-развлекательном центре
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Посетители в торгово-развлекательном центре. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream, на строительство которого ушло 15 лет и около 5 миллиардов долларов, частично открылся в Нью-Джерси, передает телеканал CBS.
Как сообщает телеканал, в пятницу на территории ТРЦ заработал тематический парк Nickelodeon Universe и крытый каток. В ближайшие два месяца в центре должен открыться аквапарк и крытые снежные трассы. Кроме того, ожидается, что в марте 2020 года для посетителей откроются более 450 магазинов.
Телеканал напоминает, что активная работа над строительством ТРЦ началась в 2003 году, однако сроки открытия комплекса постоянно откладывались в связи со сменой владельцев, финансовым кризисом 2008 года, а также судебными исками.
Ожидается, что число посетителей American Dream будет достигать 40 миллионов человек в год.
Дэвид Бекхэм
23 октября, 11:53РСпорт
Бекхэм представил проект стадиона стоимостью $966 млн для своего клуба
9440311
Обсудить 1
МоскваНью-ДжерсиСШАВ мире
Рекомендуем
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси считает решение суда по документам Мюллера ударом по Трампу
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Бизнесмен Олег Дерипаска
Адвокат Дерипаски прокомментировал решение по иску его клиента в Краснодаре
Здание Капитолия в Вашингтоне
И. о. главы МВБ США проигнорирует повестку конгресса для дачи показаний
Лента
новостей
Флаги США и КНР
Китай и США достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы
Аэропорт во Владивостоке
Во Владивостоке задержаны два пассажира самолета за непристойное поведение
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной
Здание МИД России
Захарова прокомментировала протест Киева из-за доставки гумпомощи Донбассу
Мария Бутина
Бутина рассказала, что она сделает в первую очередь по прилете в Россию
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Американский эксперт назвал Россию главным победителем в Сирии
Офис Microsoft на Манхэттене
Microsoft получила военный контракт на десять миллиардов долларов
Военнослужащие венгерской армии устанавливают заграждения на границе с Хорватией
Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения создадут командование спецопераций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Лента новостейМолния