В США открылся ТРЦ American Dream стоимостью в пять миллиардов долларов

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream, на строительство которого ушло 15 лет и около 5 миллиардов долларов, частично открылся в Нью-Джерси, передает телеканал Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream, на строительство которого ушло 15 лет и около 5 миллиардов долларов, частично открылся в Нью-Джерси, передает телеканал CBS

Как сообщает телеканал, в пятницу на территории ТРЦ заработал тематический парк Nickelodeon Universe и крытый каток. В ближайшие два месяца в центре должен открыться аквапарк и крытые снежные трассы. Кроме того, ожидается, что в марте 2020 года для посетителей откроются более 450 магазинов.

Телеканал напоминает, что активная работа над строительством ТРЦ началась в 2003 году, однако сроки открытия комплекса постоянно откладывались в связи со сменой владельцев, финансовым кризисом 2008 года, а также судебными исками.