Захарова прокомментировала протест Киева из-за доставки гумпомощи Донбассу

Это стало ответом на ноту протеста МИД Украины, направленную в адрес России из-за доставки в Донбасс очередной партии гумпомощи.

"У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу", — написала Захарова.

Гуманитарную помощь жителям Донбасса доставляют с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС России привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн грузов. При этом Киев неоднократно выражал протест из-за этого.