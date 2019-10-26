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РИА Новости

Захарова прокомментировала протест Киева из-за доставки гумпомощи Донбассу

04:46 26.10.2019 (обновлено: 11:20 26.10.2019)
19845
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила украинским властям самим оказать гуманитарную поддержку жителям Донбасса.
Это стало ответом на ноту протеста МИД Украины, направленную в адрес России из-за доставки в Донбасс очередной партии гумпомощи.

"У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу", — написала Захарова.

Гуманитарную помощь жителям Донбасса доставляют с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС России привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн грузов. При этом Киев неоднократно выражал протест из-за этого.
Здание Министерства иностранных дел РФ
17 октября, 10:39РИА Новости
МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
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Ситуация на УкраинеМария ЗахароваМИД РФМИД УкраиныМЧС РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
Украине обидно, чо не им присылают гуманитарную помощь!
26 октября, 04:56
tolik.knyazev.1954
46170000
Киеву не нужны там люди. Если они все вымрут - Киев только порадуется. Им нужна только ЗЕМЕЛЬКА... чисто по-украински - главное, это БОГАТСТВО..даже если нужно за него всех продать и предать
26 октября, 04:55
НСНаталья Светлова
5501200
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