И. о. главы МВБ США проигнорирует повестку конгресса для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Уходящий и. о. министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан заявил, что отказывается давать показания в конгрессе накануне своей планируемой отставки.
"Я был разочарован и очень удивлен, когда получил ваш вызов для дачи показаний на слушаниях об угрозах США в мире, назначенных на 30 октября 2019 года, за день до того, как я должен покинуть свой пост исполняющего обязанности министра внутренней безопасности", - говорится в письме Макалинана, направленном главе профильного комитета палаты представителей Бенни Томпсону.
Чиновник выразил разочарование тем, что конгресс не считается с потребностями исполнительной власти и вместо этого прибегает к таким приказным мерам, как повестка. Отказ от явки в конгресс по повестке в теории грозит уголовным наказанием, хотя на практике это случается очень редко.
"Учитывая мой предстоящий уход, я не могу дать показания 30 октября", - заявил Макалинан.
Томпсон ранее заявил, что желает знать, кто будет отвечать в правительстве за внутреннюю безопасность с уходом Макалинана. По его словам, незанятые вакансии в руководстве министерства подрывают возможности США в борьбе с терроризмом, за которую на американской территории отвечает МВБ. Томпсон также заявил, что отказ от показаний недопустим.
Президент Дональд Трамп объявил о предстоящем уходе Макалинана 12 октября и обещал назвать ему преемника "на следующей неделе", однако не сделал этого и две недели спустя.
У министерства внутренней безопасности нет постоянного руководителя с апреля, когда ушла в отставку министр Кирстен Нильсен. Ее предшественник Джон Келли ранее ушел на работу в Белый дом, а затем покинул администрацию. Кадровая чехарда идет во главе не только министерства, но и входящих в его структуру ведомств, отвечающих за миграцию и таможню. Это происходит на фоне постоянных попыток администрации Трампа ограничить иммиграцию в США и построить стену на границе с Мексикой.
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