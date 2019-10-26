И. о. главы МВБ США проигнорирует повестку конгресса для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Уходящий и. о. министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан заявил, что отказывается давать показания в конгрессе накануне своей планируемой отставки.

"Я был разочарован и очень удивлен, когда получил ваш вызов для дачи показаний на слушаниях об угрозах США в мире, назначенных на 30 октября 2019 года, за день до того, как я должен покинуть свой пост исполняющего обязанности министра внутренней безопасности", - говорится в письме Макалинана, направленном главе профильного комитета палаты представителей Бенни Томпсону.

Чиновник выразил разочарование тем, что конгресс не считается с потребностями исполнительной власти и вместо этого прибегает к таким приказным мерам, как повестка. Отказ от явки в конгресс по повестке в теории грозит уголовным наказанием, хотя на практике это случается очень редко.

"Учитывая мой предстоящий уход, я не могу дать показания 30 октября", - заявил Макалинан.

Томпсон ранее заявил, что желает знать, кто будет отвечать в правительстве за внутреннюю безопасность с уходом Макалинана. По его словам, незанятые вакансии в руководстве министерства подрывают возможности США в борьбе с терроризмом, за которую на американской территории отвечает МВБ. Томпсон также заявил, что отказ от показаний недопустим.

Президент Дональд Трамп объявил о предстоящем уходе Макалинана 12 октября и обещал назвать ему преемника "на следующей неделе", однако не сделал этого и две недели спустя.