Во Владивостоке задержаны два пассажира самолета за непристойное поведение

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Двое пассажиров рейса Москва - Владивосток выпили и стали прямо в креслах "совершать действия развратного характера", не реагируя на замечания окружающих и экипажа, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

В полиции уточнили, что речь идет о 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнем жителе Находки. По прилете обоих доставили в дежурную часть владивостокского аэропорта.

"Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали. В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения", - сказала Мироненко.

Она добавила, что нарушители привлечены к административной ответственности по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство).