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РИА Новости

Во Владивостоке задержаны два пассажира самолета за непристойное поведение

04:22 26.10.2019 (обновлено: 09:50 26.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАэропорт во Владивостоке
Аэропорт во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Аэропорт во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Двое пассажиров рейса Москва - Владивосток выпили и стали прямо в креслах "совершать действия развратного характера", не реагируя на замечания окружающих и экипажа, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.
В полиции уточнили, что речь идет о 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнем жителе Находки. По прилете обоих доставили в дежурную часть владивостокского аэропорта.
"Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали. В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения", - сказала Мироненко.
Она добавила, что нарушители привлечены к административной ответственности по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство).
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Дальний ВостокМоскваРоссияПроисшествия
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