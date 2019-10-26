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РИА Новости

Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину

04:21 26.10.2019 (обновлено: 09:30 26.10.2019)
137560
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Участник шоу "Голос" Даниил Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина. На это обратили внимание пользователи YouTube, на котором разместили фрагмент из выпуска программы.
Королев исполнил народную песню "Когда молод был". Во время его номера, к мужчине повернулись все наставники, кроме Сюткина. Королев решил пойти в команду Константина Меладзе, который в ответ на выбор участника лично подошел к нему и пожал руку. Затем Королев направился к Полине Гагариной и Сергею Шнурову, минуя Сюткина, после чего покинул сцену.
В комментариях пользователи видеохостинга обратили внимание на казус, и некоторые из них предположили, что участник шоу не проявил уважение к не повернувшемуся к нему наставнику.
"Как-то не красиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял ждал", — написала Genevra a.
Валерий Сюткин
19 октября, 03:07РИА Новости
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
"Он не пожал руку Сюткину. Хотя тот встал к нему навстречу. А исполнение шикарное", — заметил Radar Magazine.
Однако некоторые комментаторы выразили мнение, что Королев мог перенервничать и не заметить Сюткина.
"Слушайте, я вот даже не представляю себе как там нервничает человек… Он мог просто не заметить в силу волнения. Он просто растерялся и забыл пожать ему руку", — возразила Гузель Газизова.
Премьера восьмого сезона "Голоса" состоялась 11 октября. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек были допущены к участию в "слепых прослушиваниях".
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Обсудить 14
Шоу-бизнес"Голос"Валерий СюткинКонстантин МеладзеYouTubeШнур (Сергей Шнуров)Полина ГагаринаМоскваРоссия
Популярные комментарии
Человек не имеет представления о приличии и правил хорошего тона! Ну а если это из принципа, то что из него выйдет, если он сейчас, ничем не проявившем себя,показывает свой гонор?
26 октября, 04:37
tolik.knyazev.1954
62410013
Вот такая нынче молодёжь! Что с этим участником произойдёт дальше, можно легко представить. Неуважение к старшим, с 90-х годов, у нас в стране, стало нормой.
26 октября, 05:40
ВпВсё помню! Дедушка
45211013
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