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РИА Новости
Новое оружие России

Российские зенитчики прибыли в Египет на совместное учение войск ПВО

04:04 26.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка"
Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 Шилка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка". Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" будет проводиться с 26 октября по 7 ноября, зенитчики из РФ уже прилетели в Египет, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
"Участники российско-египетского учения подразделений ПВО "Стрела Дружбы-2019" из России прибыли на территорию Арабской Республики Египет. Переброска личного состава войск противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск РФ на территорию Африканского континента осуществлялась воздушным способом", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на военном аэродроме под Каиром российских зенитчиков и летчиков встретили личный состав и представители командования противовоздушной обороны Египетских вооруженных сил.
Протяженность маршрута составила более 1,5 тысячи километров. Военных транспортировали самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
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Международное учение подразделений войск ПВО России и Египта будет проводиться впервые. Сухопутные войска РФ на учениях представляют военнослужащие зенитных и зенитных ракетных воинских частей и подразделений ЮВО.
Впервые в ходе проведения совместного учения "Стрела Дружбы-2019" российские зенитчики отработают способы уничтожения воздушных целей из военной техники российского производства: зенитных ракетных комплексов "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", зенитных самоходных установок ЗСУ-24-3 "Шилка", а также переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", состоящих на вооружении минобороны Египта.
Также в рамках розыгрыша одного из эпизодов учения зенитчики ЮВО впервые выполнят различные нормативы в климатических условиях Африки. Отмечается, что совместное российско-египетское учение войск ПВО направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
Уточняется, что в совместных учениях от Минобороны РФ примет участие более 100 военнослужащих.
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Совместное учение "Стрела Дружбы-2019" будет проводиться в период с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта.
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Новое оружие РоссииВоздушно-космические силы РоссииЮжный военный округИл-76Су-24РоссияЕгипетБезопасностьВ мире
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