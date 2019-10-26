В Калифорнии из-за пожаров может обесточить около 850 тысяч домов

Автомобили, охваченные пламенем от лесного пожара, в городе Вентура в Калифорнии, США. Архивное фото

Автомобили, охваченные пламенем от лесного пожара, в городе Вентура в Калифорнии, США

© AP Photo / Noah Berger Автомобили, охваченные пламенем от лесного пожара, в городе Вентура в Калифорнии, США

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Около 850 тысяч потребителей будут отключены от электричества в Калифорнии в субботу из-за природных пожаров, сообщила электрическая компания Около 850 тысяч потребителей будут отключены от электричества в Калифорнии в субботу из-за природных пожаров, сообщила электрическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E).

При этом под потребителями компания понимает только тех, на чье имя приходит счет. Учитывая, что один счет приходится в среднем на 3 человека, отключения могут затронуть более 2 миллионов жителей самого населенного штата США.

"Прогнозы говорят о возможности рекордно сильного ветра на выходных. Около 850 тысяч потребителей уведомлены о том, что на них может повлиять (отключение) электричества с вечера субботы", - сообщила компания в Twitter.