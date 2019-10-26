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РИА Новости

В Калифорнии из-за пожаров может обесточить около 850 тысяч домов

03:48 26.10.2019
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© AP Photo / Noah BergerАвтомобили,  охваченные пламенем от лесного пожара, в городе Вентура в Калифорнии, США
Автомобили,  охваченные пламенем от лесного пожара, в городе Вентура в Калифорнии, США
© AP Photo / Noah Berger
Автомобили,  охваченные пламенем от лесного пожара, в городе Вентура в Калифорнии, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Около 850 тысяч потребителей будут отключены от электричества в Калифорнии в субботу из-за природных пожаров, сообщила электрическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E).
При этом под потребителями компания понимает только тех, на чье имя приходит счет. Учитывая, что один счет приходится в среднем на 3 человека, отключения могут затронуть более 2 миллионов жителей самого населенного штата США.
"Прогнозы говорят о возможности рекордно сильного ветра на выходных. Около 850 тысяч потребителей уведомлены о том, что на них может повлиять (отключение) электричества с вечера субботы", - сообщила компания в Twitter.
Отключения электричества проводятся в целях профилактики, поскольку расследование показало, что искры от линий электропередачи приводили в прошлом к катастрофическим пожарам с десятками человеческих жертв. После этого волна исков вынудила компанию PG&E пройти через процедуру банкротства. Компания также выплатила компенсацию в 1 миллиард долларов.
Лесные пожары в Калифорнии
Вчера, 04:47РИА Новости
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
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