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РИА Новости

В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной

03:54 26.10.2019 (обновлено: 10:47 26.10.2019)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад. Об этом пишет Mundo со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам соседей, в последний раз они видели Изабель Риверу живой в сентябре 2004 года. Местные жители ощущали неприятный запах, исходящий из ее жилища, однако полицейские игнорировали их жалобы.
На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в помещение через окно второго этажа. Труп женщины лежал в ванной. Предположительно, из-за влажности в помещении тело мумифицировалось.
Уточняется, что женщина овдовела, у нее не было детей. По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин.
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