В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад. Об этом Мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад. Об этом пишет Mundo со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам соседей, в последний раз они видели Изабель Риверу живой в сентябре 2004 года. Местные жители ощущали неприятный запах, исходящий из ее жилища, однако полицейские игнорировали их жалобы.

На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в помещение через окно второго этажа. Труп женщины лежал в ванной. Предположительно, из-за влажности в помещении тело мумифицировалось.