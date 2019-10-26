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РИА Новости

В столице Чили полиция разгоняет протестующих у президентского дворца

03:41 26.10.2019
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© REUTERS / Edgard GarridoСтолкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
© REUTERS / Edgard Garrido
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили. Архивное фото
САНТЬЯГО, 26 окт - РИА Новости. Полиция начала разгонять протестующих рядом с президентским дворцом в Сантьяго, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В пятницу в столице Чили проходят масштабные акции протеста, в которых участвуют более 1,2 миллиона человек.
Полиция применила водяные пушки, слезоточивый газ, слышны выстрелы.
Чилийцы проводят самую большую манифестацию в истории страны. При этом в 23.00 (5.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.
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Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.
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