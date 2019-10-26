В столице Чили полиция разгоняет протестующих у президентского дворца

САНТЬЯГО, 26 окт - РИА Новости. Полиция начала разгонять протестующих рядом с президентским дворцом в Сантьяго, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В пятницу в столице Чили проходят масштабные акции протеста, в которых участвуют более 1,2 миллиона человек.

Полиция применила водяные пушки, слезоточивый газ, слышны выстрелы.

Чилийцы проводят самую большую манифестацию в истории страны. При этом в 23.00 (5.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.