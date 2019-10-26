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РИА Новости

Экс-посол Австрии оценил выгоду "Северного потока — 2" для стран ЕС

03:22 26.10.2019 (обновлено: 07:56 26.10.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Странам ЕС на данном этапе было бы слишком дорого отказаться от проекта "Северный поток 2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
По его словам, поставки газа из России гораздо выгоднее, чем то, что ЕС мог бы получать из США, к тому же для американского газа нужно было бы построить целую инфраструктуру. Российский газ дешевле и лучше, он достаточно чистый, отметил Бауэр.
"В любом случае в первый газопровод вложили много инвестиций, и во второй тоже. И сейчас от этого всего отказаться и покупать американский газ - просто слишком дорого. Это не любовь к России, просто слишком дорого", - сказал он.
Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
Газопровод Baltic Pipe
Вчера, 18:44Сказано в эфире
Дания одобрила строительство газопровода. Но не "Северного потока-2"В Дании дали разрешение на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу. В эфире радио Sputnik руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев высказал свой взгляд на ситуацию.
"Не стоит забывать и следующее. Когда я работал в Москве, постоянно можно было слышать, причем очень достоверно, что Украина без оплаты уводила газ, который ей не принадлежал, иными словами - крала. Также у Украины всегда были долги перед Россией, "Газпромом", и они никогда не выплачивались", - заявил Бауэр.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Проект реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств - 4,75 миллиарда евро.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
14 октября, 08:00РИА Новости
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
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UniperСеверный поток-2ГазпромГерманияShellРоссияВ миреЭкономика
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