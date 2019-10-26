Бутина рассказала, что она сделает в первую очередь по прилете в Россию

НА БОРТУ САМОЛЕТА МАЙАМИ-МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мария Бутина, депортированная на родину после 18 месяцев в американской тюрьме, призналась, что главное для нее сейчас - вернуться к семье.

"Домой хочу. Мне нужно какое-то время адаптироваться. На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Я бы не справилась без моих людей, граждан моей страны", - сказала она журналистам по пути в Москву.

По словам Бутиной, первое, что она хочет сделать - обнять отца, который приедет встречать ее в "Шереметьево".

О том, как ее в пятницу доставляли к самолету из тюрьмы в Таллахасси, россиянка пока подробно говорить не хочет. "Это было длительное приключение. Меня перебрасывали перебежками. Но, к счастью, доставили", - сказала она.

Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию. Сейчас она летит на родину. Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу.