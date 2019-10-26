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РИА Новости

Бутина рассказала, что она сделает в первую очередь по прилете в Россию

03:18 26.10.2019 (обновлено: 08:59 26.10.2019)
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
НА БОРТУ САМОЛЕТА МАЙАМИ-МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мария Бутина, депортированная на родину после 18 месяцев в американской тюрьме, призналась, что главное для нее сейчас - вернуться к семье.
"Домой хочу. Мне нужно какое-то время адаптироваться. На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Я бы не справилась без моих людей, граждан моей страны", - сказала она журналистам по пути в Москву.
Мария Бутина
02:19РИА Новости
В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс
По словам Бутиной, первое, что она хочет сделать - обнять отца, который приедет встречать ее в "Шереметьево".
О том, как ее в пятницу доставляли к самолету из тюрьмы в Таллахасси, россиянка пока подробно говорить не хочет. "Это было длительное приключение. Меня перебрасывали перебежками. Но, к счастью, доставили", - сказала она.
Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию. Сейчас она летит на родину. Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу.
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
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