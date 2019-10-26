Пелоси считает решение суда по документам Мюллера ударом по Трампу

"Сегодняшнее решение окружного федерального суда по округу Колумбия — это еще один удар по попыткам президента Трампа поставить себя выше закона", - говорится в заявлении Пелоси.

Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот

Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения в якобы вмешательстве России в американские выборы и слухи о "сговоре" Трампа с Россией. Мюллер завершил расследование весной, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает). При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.