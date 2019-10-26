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РИА Новости

Пелоси считает решение суда по документам Мюллера ударом по Трампу

03:13 26.10.2019
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© REUTERS / Kevin Lamarque/File PhotoСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приветствовала решение суда, который распорядился, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала конгрессу полный, неотредактированный текст доклада Роберта Мюллера по "российскому делу".
"Сегодняшнее решение окружного федерального суда по округу Колумбия — это еще один удар по попыткам президента Трампа поставить себя выше закона", - говорится в заявлении Пелоси.
"Это важное решение суда подтверждает, что конгресс имеет полномочия обнародовать правду для американского народа", - заявила Пелоси.
Демократы в палате несколько месяцев добивались доступа к полному тексту доклада.
Президент США Дональд Трамп
17 октября, 02:09РИА Новости
Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения в якобы вмешательстве России в американские выборы и слухи о "сговоре" Трампа с Россией. Мюллер завершил расследование весной, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает). При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Импичмент Дональда ТрампаДоклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборыНэнси ПелосиДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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