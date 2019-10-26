Пелоси считает решение суда по документам Мюллера ударом по Трампу

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приветствовала решение суда, который распорядился, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала конгрессу полный, неотредактированный текст доклада Роберта Мюллера по "российскому делу".
"Сегодняшнее решение окружного федерального суда по округу Колумбия — это еще один удар по попыткам президента Трампа поставить себя выше закона", - говорится в заявлении Пелоси.
"Это важное решение суда подтверждает, что конгресс имеет полномочия обнародовать правду для американского народа", - заявила Пелоси.
Демократы в палате несколько месяцев добивались доступа к полному тексту доклада.
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения в якобы вмешательстве России в американские выборы и слухи о "сговоре" Трампа с Россией. Мюллер завершил расследование весной, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает). При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.