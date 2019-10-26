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РИА Новости

Сенаторы просят генпрокурора США взять самоотвод в расследовании по Украине

02:16 26.10.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterГенпрокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США Уильям Барр
© AP Photo / Carolyn Kaster
Генпрокурор США Уильям Барр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Десять сенаторов США обратились к генпрокурору США Уильяму Барру, настаивая, что ему следует устраниться от расследования "российских и украинских дел" президента Дональда Трампа.
"Мы призываем вас устраниться от расследований, связанных с украинскими делами Трампа, включая те, что касаются (личного адвоката Трампа) Руди Джулиани, Льва Парнаса и Игоря Фрумана, а также от расследования того, как было начато "российское дело", - говорится в письме законодателей.
Сенаторы утверждают, что в противном случае будет иметь место конфликт интересов. В частности, Барр упоминался пять раз в разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, вокруг которого началось "украинское дело".
"Это вызывает обоснованные вопросы о том, что вы знали о деятельности  Джулиани и других, а также о том, какие действия вы предприняли и какие обсуждения вели с президентом и Белым домом", - пишут сенаторы.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
21 октября, 23:33РИА Новости
СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
Под письмом подписались десять сенаторов, в том числе три претендента на номинацию Демократической партии в президенты — Кори Букер, Камала Харрис и Эми Клобушар, а также ведущий демократ в комитете по разведке Дайэнн Файнстайн.
Барр ранее уже отказывался официально заявить о неучастии в "российском расследовании", как сделал его предшественник Джефф Сешнс, уволенный впоследствии Трампом с поста генпрокурора.

Россия и Украина

Граждане США Парнас, Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвования американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив его в давлении на украинские власти с целью проведения расследования против Байдена. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом давлении.
Президент США Дональд Трамп
17 октября, 19:09Радио Sputnik
Посол США в ЕС: Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена"
Кроме того, министерство юстиции изучает, каким образом было начато расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией. Ряд СМИ сообщили, что это расследование переквалифицировано на уголовное. "Российское дело" расследовал на протяжении двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает). При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Импичмент Дональда ТрампаРуди ДжулианиРоберт МюллерВладимир ЗеленскийРоссияСШАВ мире
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