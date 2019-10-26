Сенаторы просят генпрокурора США взять самоотвод в расследовании по Украине

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Десять сенаторов США обратились к генпрокурору США Уильяму Барру, настаивая, что ему следует устраниться от расследования "российских и украинских дел" президента Дональда Трампа.

"Мы призываем вас устраниться от расследований, связанных с украинскими делами Трампа, включая те, что касаются (личного адвоката Трампа) Руди Джулиани, Льва Парнаса и Игоря Фрумана, а также от расследования того, как было начато "российское дело", - говорится в письме законодателей.

Сенаторы утверждают, что в противном случае будет иметь место конфликт интересов. В частности, Барр упоминался пять раз в разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, вокруг которого началось "украинское дело".

"Это вызывает обоснованные вопросы о том, что вы знали о деятельности Джулиани и других, а также о том, какие действия вы предприняли и какие обсуждения вели с президентом и Белым домом", - пишут сенаторы.

Под письмом подписались десять сенаторов, в том числе три претендента на номинацию Демократической партии в президенты — Кори Букер, Камала Харрис и Эми Клобушар, а также ведущий демократ в комитете по разведке Дайэнн Файнстайн.

Барр ранее уже отказывался официально заявить о неучастии в "российском расследовании", как сделал его предшественник Джефф Сешнс, уволенный впоследствии Трампом с поста генпрокурора.

Россия и Украина

Граждане США Парнас, Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвования американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.

Демократы в конгрессе начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив его в давлении на украинские власти с целью проведения расследования против Байдена. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом давлении.