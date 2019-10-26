США разрешили своим авиакомпаниям летать только в один аэропорт на Кубе

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США запретили своим авиакомпаниям летать во все кубинские аэропорты, кроме Гаваны, сообщил в заявлении госдепартамент.

"По требованию госсекретаря министерство транспорта США приостановило до последующего уведомления регулярное авиасообщение между американскими и кубинскими международными аэропортами, за исключением международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Это делается, чтобы не позволить кубинскому режиму получать прибыль от американских авиаперелетов", - говорится в заявлении. Авиакомпаниям США дано 45 дней на прекращение полетов. Запрет затронет девять международных аэропортов Кубы и около восьми авиарейсов в день.

Госдепартамент перечислил существующие претензии США к Кубе, включая права человека и поддержку властей Венесуэлы.