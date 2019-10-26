Британец потребовал денег за увольнение после шести лет отпуска

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В Великобритании бывший директор совета города Кайрфилли Энтони О'Салливан потребовал с уволившего его государственного органа 300 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет издание В Великобритании бывший директор совета города Кайрфилли Энтони О'Салливан потребовал с уволившего его государственного органа 300 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет издание Wales Online

Британец обвиняет городской совет в том, что он не смог взять положенный отпуск, принять участие в выборах, получить положенное повышение заработной платы. Кроме того, ему пришлось потратить личные средства на услуги адвокатов из-за уголовного дела против него, которое в итоге закрыли.

В 2013 году Энтони заподозрили в мошенничестве: он тайно порекомендовал повысить себе зарплату на 26 тысяч фунтов. После этого его отправили в "специальный отпуск", который продлился шесть лет.