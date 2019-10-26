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РИА Новости

Число зарегистрированных в России дронов к 2021 году достигнет 20-25 тысяч

01:42 26.10.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Спасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции Строгино в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число зарегистрированных в России дронов и квадрокоптеров с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов к 2021 году достигнет примерно 20-25 тысяч штук, заявил РИА Новости генеральный директор ассоциации "Аэронет", участник рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet Глеб Бабинцев.
Правила учета беспилотных воздушных судов (БВС) максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, произведенных в РФ или ввезенных на ее территорию, правительство утвердило в конце мая. Они вступили в силу с 27 сентября. Полномочия по учету дронов возложены на Росавиацию. В течение 30 дней владельцы беспилотников, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, должны были направить в Росавиацию заявление о постановке дронов на учет.
В середине октября Росавиация сообщила, что поставила на учет уже более 1,5 тысячи беспилотников. Всего с 27 сентября по 20 октября в Росавиацию поступило 3197 заявлений о постановке БВС на учет. Более 1,5 тысячи беспилотников было поставлено на учет, 31 было отказано, в основном из-за несоответствия заявлений установленным требованиям: нечитаемые сведения, отсутствие фото БВС, отсутствие СНИЛС, отсутствие заявления о постановке на учет, отсутствие даты рождения владельца БВС, подписание заявления не уполномоченным лицом.
По мнению Бабинцева, число зарегистрированных дронов к 2021 году достигнет 20-25 тысяч. "Думаю, 20-25 тысяч к концу следующего года учтется", - сказал он.
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Эксперт отметил, что не ожидает резкого роста числа регистраций в ближайшее время. "Норма, которая обязывает ставить на учет через 10 дней после покупки или ввоза, фактически не работающая, непроверяемая, а главное - в ней нет смысла", - считает он.
"Важно, чтобы беспилотник был поставлен на учет до полета, как и установлено во всех странах. В первую очередь подали заявления те, кто занимается бизнесом с помощью БВС, примерное число заявлений на это и указывает. Небольшое число любителей, конечно, тоже подали заявки, но, в основном, те, кто не планирует летать сейчас, будут ждать. Те, кто покупал для себя, для хобби, для отдыха и красивых селфи, - кто-то будет ставить, но, в основном, любители будут ждать интернет-регистрации, бегать с бумагами не будут", - считает он.
Аналогичного мнения придерживается и член совета ассоциации "Аэронет" Юрий Чернышев. "Не думаю, что будет рост. Ввезенные на территорию РФ беспилотники, что находятся в торговой сети и на складах, маловероятно, что будут учитывать. На кого? На торговую сеть учитывать? Каждую упаковку вскрывать и потом клеить учетные знаки? Скорее всего, беспилотники будут учитывать сами владельцы после их приобретения, перед началом эксплуатации. О таких вариантах развития мы и предупреждали, когда обсуждали проект", - добавил он.
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