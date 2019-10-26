Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

МАЙАМИ (США), 26 окт — РИА Новости, Михаил Тургиев. Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.

Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу.

Бутина сидит у окна в самом конце самолёта Airbus 330.

"Вот взлетим из Америки, и тогда все закончится", — ответила она РИА Новости на поздравления с завершением её истории.

Бутина, которая была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом, после отбытия наказания переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию.