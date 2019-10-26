Экс-глава НАСА Болден награжден российским орденом Дружбы

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Экс-глава НАСА Чарльз Болден награжден российским орденом Дружбы, сообщило посольство России в Вашингтоне.

"В ходе Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне российский космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев вручил орден Дружбы бывшему администратору НАСА Чарльзу Болдену", - говорится в сообщении посольства.

Болден возглавлял НАСА в 2009-2017 годах. В прошлом он был астронавтом США, командиром шаттлов "Колумбия", "Дискавери" и "Атлантис". В 1994 году в состав экипажа Болдена на "Дискавери" входил Сергей Крикалев, вручивший сегодня награду.