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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Экс-глава НАСА Болден награжден российским орденом Дружбы

00:45 26.10.2019
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© NASAЭкс-глава НАСА Чарльз Болден
Экс-глава НАСА Чарльз Болден
© NASA
Экс-глава НАСА Чарльз Болден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Экс-глава НАСА Чарльз Болден награжден российским орденом Дружбы, сообщило посольство России в Вашингтоне.
"В ходе Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне российский космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев вручил орден Дружбы бывшему администратору НАСА Чарльзу Болдену", - говорится в сообщении посольства.
Болден возглавлял НАСА в 2009-2017 годах. В прошлом он был астронавтом США, командиром шаттлов "Колумбия", "Дискавери" и "Атлантис". В 1994 году в состав экипажа Болдена на "Дискавери" входил Сергей Крикалев, вручивший сегодня награду.
Российский орден Дружбы вручается за укрепление мира и дружбы и вклад в реализацию совместных с Россией проектов.
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Хочу стать космонавтомСергей КрикалевЧарльз БолденКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАРоссияСША
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