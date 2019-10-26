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РИА Новости

В столице Чили собрались на протест более 800 тысяч человек

00:43 26.10.2019
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© REUTERS / Edgard GarridoСтолкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго-де-Чили
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго-де-Чили
© REUTERS / Edgard Garrido
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго-де-Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Число собравшихся на митинг в центре Сантьяго-де-Чили уже превысило 820 тысяч человек, сообщает мэрия столичного региона.
"По данным на 18.08 (00.08 мск) карабинеры сообщают о более чем 820 тысячах человек, которые собрались на площади Бакедано (площади Италии)", - говорится в сообщении в Twitter. Власти добавляют, что манифестация носит мирный характер.
Чилийцы планируют провести сегодня самую большую манифестацию в истории страны. Люди заняли не только саму площадь, но и близлежащие улицы. При этом в 23.00 (5.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат и против роста тарифов.
Участники манифестации в Сантьяго
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Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.
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