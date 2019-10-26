В столице Чили собрались на протест более 800 тысяч человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Число собравшихся на митинг в центре Сантьяго-де-Чили уже превысило 820 тысяч человек, сообщает мэрия столичного региона.

"По данным на 18.08 (00.08 мск) карабинеры сообщают о более чем 820 тысячах человек, которые собрались на площади Бакедано (площади Италии)", - говорится в сообщении в Twitter. Власти добавляют, что манифестация носит мирный характер.

Чилийцы планируют провести сегодня самую большую манифестацию в истории страны. Люди заняли не только саму площадь, но и близлежащие улицы. При этом в 23.00 (5.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат и против роста тарифов.