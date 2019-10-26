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РИА Новости

Профсоюз General Motors завершил крупнейшую за полвека забастовку

00:31 26.10.2019
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© JEFF HAYNES / AFPGeneral Motors Renessance Center
General Motors Renessance Center
© JEFF HAYNES / AFP
General Motors Renessance Center. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Профсоюз работников автоконцерна General Motors одобрил новое коллективное трудовое соглашение, завершив наиболее долгую и крупную забастовку в отрасли за 50 лет, говорится в сообщении профсоюза.
"С ратификацией контракта забастовка членов профсоюза United Auto Workers завершилась, и работники начали выходить на работу, как предписано General Motors", - говорится в заявлении.
Работники профсоюза заявили, что добились пособия в 11 тысяч долларов на каждого члена профсоюза, бонусов работникам за производительность, двух трехпроцентных ежегодных повышений зарплаты и двух единовременных выплат в размере 4% от зарплаты. При этом, как заявляет профсоюз, ему удалось сохранить страховые привилегии работников: они по-прежнему будут платить лишь около 3% медицинских расходов, остальное будет покрывать работодатель. Стоимость медицинского страхования в США одна из самых высоких в мире, и расходы работодателя на страховку одного работника могут достигать 20 тысяч долларов в год и выше.
Кроме того, новый контракт дает временным контрактным рабочим перспективу стать постоянными работниками. Всем тем, кто сейчас работает по контракту, в течение четырех лет обещано повышение оплаты труда до 32 долларов в час. Ранее в General Motors труд постоянных и временных работников оплачивался по-разному.
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Профсоюз тоже пошел на некоторые уступки, в частности, решил не оспаривать закрытие ряда заводов концерна.
UAW объявила, что намерена добиваться схожих условий труда в переговорах с другими концернами — Ford и Fiat Chrysler. Профсоюз собирается в ближайшее время определиться с тем, с какой из двух компаний будут начаты переговоры на следующем этапе.
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