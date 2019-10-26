БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Число собравшихся на митинг в центре Сантьяго превышает 500 тысяч человек и продолжает расти, сообщает мэрия столичного региона.

"Новый доклад карабинеров сообщает о присутствии более 500 тысяч человек, и оно увеличивается... На данный момент манифестация проходит мирно", - отмечают власти в Twitter.

Чилийцы планируют провести самую большую манифестацию в истории страны. Люди заняли не только саму площадь, но и близлежащие улицы.

При этом в 23.00 (5.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат и против роста тарифов.