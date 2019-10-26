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РИА Новости

Число собравшихся на митинг в центре Сантьяго превышает 500 тысяч человек

00:10 26.10.2019
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© Sputnik / Francisco Bravo AtiasУчастники манифестации в Сантьяго
Участники манифестации в Сантьяго
© Sputnik / Francisco Bravo Atias
Участники манифестации в Сантьяго. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Число собравшихся на митинг в центре Сантьяго превышает 500 тысяч человек и продолжает расти, сообщает мэрия столичного региона.
"Новый доклад карабинеров сообщает о присутствии более 500 тысяч человек, и оно увеличивается... На данный момент манифестация проходит мирно", - отмечают власти в Twitter.
Чилийцы планируют провести самую большую манифестацию в истории страны. Люди заняли не только саму площадь, но и близлежащие улицы.
При этом в 23.00 (5.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час.
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Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат и против роста тарифов.
Поначалу мирные, акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные и бронетехника, регулярно вводится комендантский час.
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