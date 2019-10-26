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РИА Новости

ЦИК Боливии обработал 100% голосов, Эво Моралес избрали на четвертый срок

00:09 26.10.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© REUTERS / Manuel Claure
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Подсчитаны 100% голосов на выборах президента Боливии, победа за действующим президентом страны Эво Моралесом, свидетельствую данные Верховного избирательного суда.
Поздно вечером накануне были опубликованы данные подсчёта 99,9% голосов, 0,01% актов значились аннулированными. Теперь в таблице напротив графы "аннулированные акты" стоит значение 0%.
Число голосов в пользу оппозиционера Карлоса Мемы осталось неизменным - 36,51%, число поддержавших Моралеса выросло с 47,07 до 47,08%.
Чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%. Разрыв между кандидатами составляет 10,57%, что говорит о победе Моралеса.
Президент Боливии Эво Моралес
Вчера, 05:27РИА Новости
Мексика поздравила Моралеса с победой на выборах в Боливии
Явка составила 88,31%.
Подсчет голосов вызвал критику со стороны оппозиции и Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах. ОАГ посоветовала провести второй тур. США и крупнейшие страны Южной Америки - Аргентина, Бразилия и Колумбия тоже призвали провести второй тур и заявили, что могут не признать результаты первого.
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Организация американских государствЭво МоралесАргентинаЮжная АмерикаБоливияВ мире
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