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РИА Новости

Американский конгрессмен объяснил, почему Бутину заключили в тюрьму

00:05 26.10.2019
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© REUTERS / Alexandria Sheriff's OfficeМария Бутина
Мария Бутина
© REUTERS / Alexandria Sheriff's Office
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом, была заключена в тюрьму из-за "процветающей" русофобии в США, заявил член палаты представителей, республиканец Томас Масси.
"Она отбывала абсурдно долгий срок в сущности за то, что не подала нужные документы. Но теперь она освобождена. К сожалению, ее заключили в тюрьму, чтобы удовлетворить процветающую сейчас русофобию в США. Мы лучше этого", - написал Масси в Twitter.
Бутина, которая была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом, после отбытия наказания переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию, сообщила иммиграционная служба. Как ожидается, россиянка вернется на родину в субботу.
Мария Бутина
Вчера, 17:31Радио Sputnik
Марию Бутину перевели в иммиграционную тюрьму
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаСШАTwitterВ мире
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