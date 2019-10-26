Американский конгрессмен объяснил, почему Бутину заключили в тюрьму

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом, была заключена в тюрьму из-за "процветающей" русофобии в США, заявил член палаты представителей, республиканец Томас Масси.

Бутина, которая была осуждена в США за работу незарегистрированным иностранным агентом, после отбытия наказания переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию, сообщила иммиграционная служба. Как ожидается, россиянка вернется на родину в субботу.