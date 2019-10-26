СМИ назвали самый страшный сериал в истории телевидения

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналисты из издания Rolling Stone . Журналисты из издания Rolling Stone составили рейтинг из 30 самых страшных сериалов всех времен, в который вошли истории о вампирах, серийных убийцах, зомби, мертвецах и других злодеях.

Список возглавила многосерийная драма Дэвида Линча "Твин Пикс", первая серия которой появилась на экранах в 1990 году.

В тройку лидеров также попало научно-фантастическое шоу "Сумеречная зона" (1959 год) и "Ганнибал" (2013-й) с датским актером Мадсом Миккельсеном в роли маньяка-убийцы.

Еще в рейтинге оказались "Ходячие мертвецы", "Сверхъестественное", "Очень странные дела" и другие.