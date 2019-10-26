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РИА Новости
Культура

СМИ назвали самый страшный сериал в истории телевидения

02:10 26.10.2019 (обновлено: 11:17 26.10.2019)
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© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин Пикс"
Кадр из сериала Твин Пикс
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналисты из издания Rolling Stone составили рейтинг из 30 самых страшных сериалов всех времен, в который вошли истории о вампирах, серийных убийцах, зомби, мертвецах и других злодеях.
Список возглавила многосерийная драма Дэвида Линча "Твин Пикс", первая серия которой появилась на экранах в 1990 году.
В тройку лидеров также попало научно-фантастическое шоу "Сумеречная зона" (1959 год) и "Ганнибал" (2013-й) с датским актером Мадсом Миккельсеном в роли маньяка-убийцы.
Еще в рейтинге оказались "Ходячие мертвецы", "Сверхъестественное", "Очень странные дела" и другие.
Замкнул список канадский телесериал "Боишься ли ты темноты?", выходивший на канале Nickelodeon с 1990 по 1996 год.
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