Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров

Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Elenarts/KostPhoto/ooGleb/Pixelchaos Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые установили, что ископаемые кости, найденные на острове Симор в Антарктиде три десятка лет назад, принадлежат одному из самых крупных плезиозавров. В последние годы там обнаружили скелеты хищных и травоядных динозавров с признаками гигантизма. Почему древние ящеры с Южного полюса увеличивались в размерах незадолго до вымирания — в материале РИА Новости.

Ископаемые с горных вершин

Антарктическим летом 1990 года экспедиция под руководством Уильяма Хаммера из отдела геологии колледжа Огустана (США) изучала гору Керкпатрик в Трансатлантическом массиве. Это одно из самых суровых мест на планете, где температура и в теплое время года не поднимается выше минус двадцати.

Здесь, на высоте четыре километра над уровнем моря, горные пики пробивают ледяной панцирь, сковывающий Антарктиду последние несколько миллионов лет. Чтобы найти следы ископаемой фауны, ученым приходилось взрывать скалы и собирать обломки костей.

обнаружить остатки четырех доисторических рептилий, включая почти целый череп крупного хищного динозавра. На тот момент было известно всего несколько относительно полных экземпляров этих существ с территории Гондваны — суперконтинента, объединявшего крупные участки суши Южного полушария и входившего в разное время в состав еще более гигантского суперконтинента Пангея. Им повезлоостатки четырех доисторических рептилий, включая почти целый череп крупного хищного динозавра. На тот момент было известно всего несколько относительно полных экземпляров этих существ с территории Гондваны — суперконтинента, объединявшего крупные участки суши Южного полушария и входившего в разное время в состав еще более гигантского суперконтинента Пангея.

По строению пресмыкающееся походило на сородичей из других частей света и в то же время — на предков, обитавших на Земле в более ранний период. Плезиозавр перемещался на двух ногах, передние лапы у него, как у всех теропод, были недоразвитыми, короткими. Длина тела — около восьми метров.

Узкий череп размером 65 сантиметров с огромной пастью, усеянной острыми зубами, венчал от носа до макушки широкий костяной чуб, что указывает на принадлежность к мужскому полу. Чудище назвали криолофозавром (Cryolophosaurus ellioti), "ледяным ящером с гребнем". Он обитал на суше примерно двести миллионов лет назад, когда Антарктида была свободна ото льда.

© SCIENCE, VOL. 264, 6 MAY 1994 Cryolophosaurus ellioti — "ледяной ящер с гребнем", один из первых динозавров, обнаруженных в Антарктиде © SCIENCE, VOL. 264, 6 MAY 1994 Cryolophosaurus ellioti — "ледяной ящер с гребнем", один из первых динозавров, обнаруженных в Антарктиде

По следам травоядных

обнаружила на острове Вега бассейна Джеймс Росс в Антарктике неполный скелет птицетазового динозавра. По раковинам аммонитов, которые в изобилии находились в тех же породах, определили возраст находки: 70-80 миллионов лет. В феврале 1989 года Британская антарктическая экспедицияна острове Вега бассейна Джеймс Росс в Антарктике неполный скелет птицетазового динозавра. По раковинам аммонитов, которые в изобилии находились в тех же породах, определили возраст находки: 70-80 миллионов лет.

По разрозненным частям костей удалось реконструировать скелет. Он принадлежал довольно крупному, метров пять длиной, двуногому травоядному ящеру, похожему на игуанодонов и гадрозавров, которые в большом количестве населяли почти все материки. Точную принадлежность существа до сих пор не установили. Зато годы спустя американские палеонтологи там же, в бассейне Джеймс Росс, нашли его родственника.

назвали по месту находки — Morrosaurus antarcticus. По строению он очень похож на динозавров, найденных в Патагонии и Австралии. Ученые объединили этих травоядных ящеров Южного полушария в одну группу, ведущую начало от единого предка. Новый вид птицетазовой рептилии, не известный нигде, кроме Антарктиды,по месту находки — Morrosaurus antarcticus. По строению он очень похож на динозавров, найденных в Патагонии и Австралии. Ученые объединили этих травоядных ящеров Южного полушария в одну группу, ведущую начало от единого предка.

Кроме моррозавров, в это время в Антарктиде обитали похожие травоядные ящеры Trinisaura santamartaensis и Antarctopelta oliveroi — из группы анкилозавров с шипами на голове и хвосте.

Тогда, в конце мелового периода, на континенте царил мягкий влажный климат со среднегодовой температурой 11,7 градуса. Это установили по анализу соотношений изотопов кислорода в раковинах. По отпечаткам флоры выяснили, что побережья покрывали нотофаговые тропические леса. Суша и прибрежные моря изобиловали разнообразной фауной.

CC BY-SA 3.0 / Levi bernardo / Trinisaura santamartaensis — небольшой травоядный динозавр, найденный в бассейне Джеймса Росса 1 из 4 Trinisaura santamartaensis — небольшой травоядный динозавр, найденный в бассейне Джеймса Росса CC BY-SA 3.0 / Levi bernardo / © Depositphotos / AlienCat Antarctopelta — антарктическая рептилия из группы анкилозавров 2 из 4 Antarctopelta — антарктическая рептилия из группы анкилозавров © Depositphotos / AlienCat © Adrienne Stroup/Field Museum Иллюстрация "Полуночное солнце над ранней триасовой Антарктидой". Слева — небольшой ящер Antarctanax shackletonisneaks размером с игуану, населявший материк 250 миллионов лет назад 3 из 4 Иллюстрация "Полуночное солнце над ранней триасовой Антарктидой". Слева — небольшой ящер Antarctanax shackletonisneaks размером с игуану, населявший материк 250 миллионов лет назад © Adrienne Stroup/Field Museum © Christian Sidor/University of Washington Палеонтологи во время антарктической экспедиции 2017-2018 годов на Графитовый пик, где нашли ящера Antarctanax shackletonisneaks 4 из 4 Палеонтологи во время антарктической экспедиции 2017-2018 годов на Графитовый пик, где нашли ящера Antarctanax shackletonisneaks © Christian Sidor/University of Washington 1 из 4 Trinisaura santamartaensis — небольшой травоядный динозавр, найденный в бассейне Джеймса Росса CC BY-SA 3.0 / Levi bernardo / 2 из 4 Antarctopelta — антарктическая рептилия из группы анкилозавров © Depositphotos / AlienCat 3 из 4 Иллюстрация "Полуночное солнце над ранней триасовой Антарктидой". Слева — небольшой ящер Antarctanax shackletonisneaks размером с игуану, населявший материк 250 миллионов лет назад © Adrienne Stroup/Field Museum 4 из 4 Палеонтологи во время антарктической экспедиции 2017-2018 годов на Графитовый пик, где нашли ящера Antarctanax shackletonisneaks © Christian Sidor/University of Washington

Антарктический воин

объявили о находке костей двуногого хищного ящера-дромеозавра, однако из-за их фрагментарности не смогли описать ископаемое животное точно. В 2007 году палеонтологи из США во главе с Джадом Кейзом из Восточного университета Вашингтонао находке костей двуногого хищного ящера-дромеозавра, однако из-за их фрагментарности не смогли описать ископаемое животное точно.

опубликовали в журнале Cretaceous Research реконструкцию единственной более-менее полной части скелета — левой стопы — и по ней определили принадлежность к новому виду. Только в сентябре 2019 года Кейз и его коллегив журнале Cretaceous Research реконструкцию единственной более-менее полной части скелета — левой стопы — и по ней определили принадлежность к новому виду.

По сравнению с родственниками из Северной Америки, рептилия оказалась довольно крупной — высотой два метра. Ученые расценивают это как гигантизм, требующий объяснения. Возможно, причина тут — исчезновение более крупных хищных ящеров, предполагают авторы статьи. Однако из-за малого числа находок проверить эту гипотезу нельзя.

Существо назвали Imperobator antarcticus, что означает "антарктический воин-властелин". По соотношению изотопов стронция в раковинах моллюсков установили, что он жил примерно 71 миллион лет назад.

© Image appears courtesy of Elsevier, Copyright Elsevier (2019) Реконструкция нижней ноги хищного динозавра Imperobator из Антарктиды 1 из 2 Реконструкция нижней ноги хищного динозавра Imperobator из Антарктиды © Image appears courtesy of Elsevier, Copyright Elsevier (2019) © Иллюстрация РИА Новости Размеры имперобатора указывают на его гигантизм 2 из 2 Размеры имперобатора указывают на его гигантизм © Иллюстрация РИА Новости 1 из 2 Реконструкция нижней ноги хищного динозавра Imperobator из Антарктиды © Image appears courtesy of Elsevier, Copyright Elsevier (2019) 2 из 2 Размеры имперобатора указывают на его гигантизм © Иллюстрация РИА Новости

Охлаждение океана и всплеск гигантизма

В 1989 году американские палеонтологи нашли на острове Симор на востоке Антарктики кости древнего пресмыкающегося. Установить его принадлежность сразу не получилось. Понадобилось несколько экспедиций Антарктического института Аргентины и 800 килограммов образцов, чтобы обнаружить останки того же существа. Его отнесли к отряду плезиозавров — приспособленных к жизни в море гигантов с вытянутой шеей.

сообщают ученые в октябрьском выпуске Cretaceous Research. И, вероятно, один из последних, обитавших в конце мелового периода. До великого вымирания оставалось каких-то десять миллионов лет. Поскольку череп отсутствует, описать находку с точностью до вида невозможно. Только недавно ученым удалось определить его род — Aristonectes. В отличие от сородичей из Северного полушария, у антарктического представителя короче шея и крупнее голова. Найденный экземпляр — взрослая особь длиной 12 метров, весом примерно 13 тонн. Это крупнейший из известных на сегодня ариктонеков,ученые в октябрьском выпуске Cretaceous Research. И, вероятно, один из последних, обитавших в конце мелового периода. До великого вымирания оставалось каких-то десять миллионов лет.