Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые установили, что ископаемые кости, найденные на острове Симор в Антарктиде три десятка лет назад, принадлежат одному из самых крупных плезиозавров. В последние годы там обнаружили скелеты хищных и травоядных динозавров с признаками гигантизма. Почему древние ящеры с Южного полюса увеличивались в размерах незадолго до вымирания — в материале РИА Новости.
Ископаемые с горных вершин
Антарктическим летом 1990 года экспедиция под руководством Уильяма Хаммера из отдела геологии колледжа Огустана (США) изучала гору Керкпатрик в Трансатлантическом массиве. Это одно из самых суровых мест на планете, где температура и в теплое время года не поднимается выше минус двадцати.
Здесь, на высоте четыре километра над уровнем моря, горные пики пробивают ледяной панцирь, сковывающий Антарктиду последние несколько миллионов лет. Чтобы найти следы ископаемой фауны, ученым приходилось взрывать скалы и собирать обломки костей.
Им повезло обнаружить остатки четырех доисторических рептилий, включая почти целый череп крупного хищного динозавра. На тот момент было известно всего несколько относительно полных экземпляров этих существ с территории Гондваны — суперконтинента, объединявшего крупные участки суши Южного полушария и входившего в разное время в состав еще более гигантского суперконтинента Пангея.
По строению пресмыкающееся походило на сородичей из других частей света и в то же время — на предков, обитавших на Земле в более ранний период. Плезиозавр перемещался на двух ногах, передние лапы у него, как у всех теропод, были недоразвитыми, короткими. Длина тела — около восьми метров.
Узкий череп размером 65 сантиметров с огромной пастью, усеянной острыми зубами, венчал от носа до макушки широкий костяной чуб, что указывает на принадлежность к мужскому полу. Чудище назвали криолофозавром (Cryolophosaurus ellioti), "ледяным ящером с гребнем". Он обитал на суше примерно двести миллионов лет назад, когда Антарктида была свободна ото льда.
Cryolophosaurus ellioti — "ледяной ящер с гребнем", один из первых динозавров, обнаруженных в Антарктиде
По следам травоядных
В феврале 1989 года Британская антарктическая экспедиция обнаружила на острове Вега бассейна Джеймс Росс в Антарктике неполный скелет птицетазового динозавра. По раковинам аммонитов, которые в изобилии находились в тех же породах, определили возраст находки: 70-80 миллионов лет.
По разрозненным частям костей удалось реконструировать скелет. Он принадлежал довольно крупному, метров пять длиной, двуногому травоядному ящеру, похожему на игуанодонов и гадрозавров, которые в большом количестве населяли почти все материки. Точную принадлежность существа до сих пор не установили. Зато годы спустя американские палеонтологи там же, в бассейне Джеймс Росс, нашли его родственника.
Новый вид птицетазовой рептилии, не известный нигде, кроме Антарктиды, назвали по месту находки — Morrosaurus antarcticus. По строению он очень похож на динозавров, найденных в Патагонии и Австралии. Ученые объединили этих травоядных ящеров Южного полушария в одну группу, ведущую начало от единого предка.
Кроме моррозавров, в это время в Антарктиде обитали похожие травоядные ящеры Trinisaura santamartaensis и Antarctopelta oliveroi — из группы анкилозавров с шипами на голове и хвосте.
Тогда, в конце мелового периода, на континенте царил мягкий влажный климат со среднегодовой температурой 11,7 градуса. Это установили по анализу соотношений изотопов кислорода в раковинах. По отпечаткам флоры выяснили, что побережья покрывали нотофаговые тропические леса. Суша и прибрежные моря изобиловали разнообразной фауной.
В 2007 году палеонтологи из США во главе с Джадом Кейзом из Восточного университета Вашингтона объявили о находке костей двуногого хищного ящера-дромеозавра, однако из-за их фрагментарности не смогли описать ископаемое животное точно.
Только в сентябре 2019 года Кейз и его коллеги опубликовали в журнале Cretaceous Research реконструкцию единственной более-менее полной части скелета — левой стопы — и по ней определили принадлежность к новому виду.
По сравнению с родственниками из Северной Америки, рептилия оказалась довольно крупной — высотой два метра. Ученые расценивают это как гигантизм, требующий объяснения. Возможно, причина тут — исчезновение более крупных хищных ящеров, предполагают авторы статьи. Однако из-за малого числа находок проверить эту гипотезу нельзя.
Существо назвали Imperobator antarcticus, что означает "антарктический воин-властелин". По соотношению изотопов стронция в раковинах моллюсков установили, что он жил примерно 71 миллион лет назад.
В 1989 году американские палеонтологи нашли на острове Симор на востоке Антарктики кости древнего пресмыкающегося. Установить его принадлежность сразу не получилось. Понадобилось несколько экспедиций Антарктического института Аргентины и 800 килограммов образцов, чтобы обнаружить останки того же существа. Его отнесли к отряду плезиозавров — приспособленных к жизни в море гигантов с вытянутой шеей.
Поскольку череп отсутствует, описать находку с точностью до вида невозможно. Только недавно ученым удалось определить его род — Aristonectes. В отличие от сородичей из Северного полушария, у антарктического представителя короче шея и крупнее голова. Найденный экземпляр — взрослая особь длиной 12 метров, весом примерно 13 тонн. Это крупнейший из известных на сегодня ариктонеков, сообщают ученые в октябрьском выпуске Cretaceous Research. И, вероятно, один из последних, обитавших в конце мелового периода. До великого вымирания оставалось каких-то десять миллионов лет.
Чтобы объяснить всплеск гигантизма, авторы работы приводят данные о постепенном охлаждении морской воды в конце мелового периода в районе Антарктиды. Возможно, из-за перемешивания и скапливания более холодных и богатых пищей вод у поверхности ариктонеки смогли освоить новую экологическую нишу и как итог — производить на свет более крупное потомство.
CC BY-SA 3.0 / Nobu Tamura / Плезиозавры-эласмозавры — одни из самых крупных ископаемых рептилий, населявших океаны планеты в мезозойскую эру
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.