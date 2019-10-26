В Австралии туристка притворилась беременной, чтобы не платить за багаж

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В аэропорту Мельбурна туристка, не желая платить за дополнительный багаж, притворилась беременной, разместив часть вещей на животе, В аэропорту Мельбурна туристка, не желая платить за дополнительный багаж, притворилась беременной, разместив часть вещей на животе, сообщает Daily Star.

Ребекка Эндрюс направлялась в Сидней, ее ручная кладь не должна была превышать семи килограммов. Чтобы пронести в салон самолета больше вещей, пассажирка закрепила их на себе так, чтобы выглядеть беременной. Видео она выложила в Instagram.

В ролике путешественница прячет под облегающий леопардовый комбинезон зарядку для ноутбука, замотанную в кофту, а сам гаджет закрепляет на спине. Сверху надевает объемные брюки, кофту и куртку. "На что только не пойдешь, чтобы сэкономить 60 австралийских долларов (около 2 600 рублей — Прим. ред.)", — подписала она видео.