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РИА Новости
Туризм

В Австралии туристка притворилась беременной, чтобы не платить за багаж

16:13 26.10.2019 (обновлено: 16:51 26.10.2019)
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© Depositphotos / Nadezhda1906Беременная женщина в салоне самолета
Беременная женщина в салоне самолета
© Depositphotos / Nadezhda1906
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В аэропорту Мельбурна туристка, не желая платить за дополнительный багаж, притворилась беременной, разместив часть вещей на животе, сообщает Daily Star.
Ребекка Эндрюс направлялась в Сидней, ее ручная кладь не должна была превышать семи килограммов. Чтобы пронести в салон самолета больше вещей, пассажирка закрепила их на себе так, чтобы выглядеть беременной. Видео она выложила в Instagram.
В ролике путешественница прячет под облегающий леопардовый комбинезон зарядку для ноутбука, замотанную в кофту, а сам гаджет закрепляет на спине. Сверху надевает объемные брюки, кофту и куртку. "На что только не пойдешь, чтобы сэкономить 60 австралийских долларов (около 2 600 рублей — Прим. ред.)", — подписала она видео.
При посадке в самолет бортпроводники увидели, что Ребекка не беременна, когда она наклонилась, чтобы поднять с пола выпавший билет. По мнению пассажирки, ее поймали лишь потому, что она заходила в самолет последней, и внимание стюардесс было приковано только к ней.
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