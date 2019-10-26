Композитор дописала недостающую часть "Маленькой ночной серенады" Моцарта

"Мы знаем, что "Неоконченная симфония" Шуберта или Реквием Моцарта не были дописаны авторами, но для меня стало огромным сюрпризом, когда я узнала, что всемирно известная и очень популярная "Маленькая ночная серенада" тоже больше, чем ее обычно исполняют. Я не пыталась заменить потерянную часть. Я решила сделать музыкальный ответ, когда впервые услышала эту новость", — прокомментировала Уайзман.