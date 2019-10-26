Композитор дописала недостающую часть "Маленькой ночной серенады" Моцарта

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Британский композитор, дирижер и преподаватель музыки Дебби Уайзман дополнила "Маленькую ночную серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает Classic FM.
Уайзман решила дописать серенаду, когда узнала о том, что одно из самых известных произведений в мире было сочинено в 1787 году в пяти частях. Однако вторая — не сохранилась. Убрал ли ее Моцарт или кто-то другой, или она была утеряна сейчас не известно.
"Мы знаем, что "Неоконченная симфония" Шуберта или Реквием Моцарта не были дописаны авторами, но для меня стало огромным сюрпризом, когда я узнала, что всемирно известная и очень популярная "Маленькая ночная серенада" тоже больше, чем ее обычно исполняют. Я не пыталась заменить потерянную часть. Я решила сделать музыкальный ответ, когда впервые услышала эту новость", — прокомментировала Уайзман.
Это открытие вдохновило ее на создание Ein Bisschen Fehlt ("Немного не хватает". — Прим. ред.), произведение было записано с Национальным симфоническим оркестром Великобритании.