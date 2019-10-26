Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T20:13Z
https://ria.ru/20191026/1560234309.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/136607/07/1366070743_0:376:1360:1140_1036x0_80_0_0_deabe0121f5606262b226fda52900376.jpg
РИА Новости
Культура

Композитор дописала недостающую часть "Маленькой ночной серенады" Моцарта

06:02 26.10.2019
1312
© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкВольфганг Амадей Моцарт
Вольфганг Амадей Моцарт
© РИА Новости / Олег Макаров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Британский композитор, дирижер и преподаватель музыки Дебби Уайзман дополнила "Маленькую ночную серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает Classic FM.
Уайзман решила дописать серенаду, когда узнала о том, что одно из самых известных произведений в мире было сочинено в 1787 году в пяти частях. Однако вторая — не сохранилась. Убрал ли ее Моцарт или кто-то другой, или она была утеряна сейчас не известно.

"Мы знаем, что "Неоконченная симфония" Шуберта или Реквием Моцарта не были дописаны авторами, но для меня стало огромным сюрпризом, когда я узнала, что всемирно известная и очень популярная "Маленькая ночная серенада" тоже больше, чем ее обычно исполняют. Я не пыталась заменить потерянную часть. Я решила сделать музыкальный ответ, когда впервые услышала эту новость", — прокомментировала Уайзман.

Это открытие вдохновило ее на создание Ein Bisschen Fehlt ("Немного не хватает". — Прим. ред.), произведение было записано с Национальным симфоническим оркестром Великобритании.
Скрипка Страдивари
15 августа, 02:38Культура
Из елей Страдивари в Италии сделают 35 тысяч музыкальных инструментов
1821104
КультураМузыкаНовости культурыВольфганг Амадей МоцартВеликобритания
Рекомендуем
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Мария Бутина: Почти дома!
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
Лента
новостей
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Автомобиль скорой помощи
Россиянин ранил ножом жену и попросил сказать, что на нее напали в подъезде
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Здание МИД России
Захарова прокомментировала протест Киева из-за доставки гумпомощи Донбассу
Кадр из сериала Твин Пикс
СМИ назвали самый страшный сериал в истории телевидения
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до семи человек
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Лента новостейМолния