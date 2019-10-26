Вторая африканская попытка России

И получается, что эти перемены для "второго африканского захода" оказались выгодны. Если коротко, то нынешний век еще в 80-е годы прошлого был обозначен как век Азии — и так оно пока что и получается. А вот век следующий — кто знает. Если правда, что население Черного континента увеличится с нынешнего одного миллиарда до двух; если верны оценки емкости потребительского рынка 54 государств (кстати, они все были представлены в Сочи, в том числе 43 — на высшем уровне), то — возможно — Азии придется потесниться. А нам — готовиться к такой ситуации заранее.
В общем, оказывается, долгие годы мы упускали все мыслимые возможности там, где до того были активны, и только в последние четыре-пять лет вместе сошлось понимание того, что Африка — это интересно, и того, что зря мы ее забывали.