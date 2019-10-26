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РИА Новости
Война в Сирии

"Геополитическим лузером стал Вашингтон". Почему США хотят остаться в Сирии

08:00 26.10.2019 (обновлено: 08:03 26.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Соединенные Штаты снова меняют тактику на Ближнем Востоке. Турецкая операция "Источник мира" прекращена, и Дональд Трамп снимает с Анкары санкции. Но объявляет, что американские военные останутся на севере Сирии для защиты нефтяных ресурсов. Средства от продажи черного золота нужны курдам, объяснили в Вашингтоне. РИА Новости разбиралось, куда ведет очередной поворот американской стратегии.

Сочинские переговоры

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи изменили расклад сил на севере Сирии. Теперь сирийско-турецкую границу будут патрулировать российские военные и подконтрольные Башару Асаду пограничники.
Курдские отряды народной самообороны, следуя договоренностям турецкого лидера и вице-президента США Майка Пенса, покинули Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. Контроль над этими сирийскими городами перешел к туркам в результате начатой 9 октября операции "Источник мира".
Оставили северо-восток Сирии и американские военные — по решению Дональда Трампа. В начале октября хозяин Белого дома заявил, что после победы над "Исламским государством"* не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве с курдами.
Курды обратились за помощью к официальному Дамаску и Москве. В обмен на защиту от турецкой армии курдские формирования передали Асаду Манбидж — крупнейший город на сирийско-турецкой границе, где во время войны с ИГ* дислоцировались две американские базы.
Сопредельные территории, контролируемые курдами, также перешли под контроль Дамаска и Москвы. Впервые за время конфликта правительственные силы получили доступ к сирийско-турецкой границе.
Исходя из сложившейся ситуации, Анкара продолжила уже не с США, а с Россией дискуссию о зоне безопасности вдоль границ. В результате сочинских договоренностей военная операция на севере Сирии была прекращена.
"На данном этапе не видим необходимости осуществлять новую операцию за пределами зоны текущей операции", — заявил МИД Турции через несколько часов после переговоров Путина и Эрдогана.
© REUTERS / Khalil AshawiТурецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
© REUTERS / Khalil Ashawi
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия

Похвалить Анкару за верность

США оказались в двойственном положении. С одной стороны, именно переговоры Эрдогана и Пенса приостановили операцию "Источник мира". С другой — только после встречи с Путиным турецкие власти отказались от войны против курдов. Более того, именно при посредничестве Москвы Анкара пошла на некоторое сближение с Дамаском. До этого турки категорически не признавали легитимность режима Асада.
Победы российской дипломатии тут же использовали противники Трампа в США.
"Главным геополитическим лузером в Сирии стал Вашингтон. Выход американских военных с северных территорий и предательство курдов стало наилучшим подарком для Путина. Российско-турецкая сделка унизила США. Сергей Шойгу фактически объявил, что американцы должны покинуть сирийскую территорию", — раскритиковали главу Белого дома в эфире CNN.
Дональд Трамп в свойственной ему манере критику проигнорировал. Америку он назвал главным бенефициаром соглашений Эрдогана и Путина. Москва и Анкара, по логике президента, переложили на себя американскую ответственность за безопасность в этом регионе.
Белый дом похвалил Эрдогана за приостановку военной операции "Источник мира" и отменил веденные ранее антитурецкие санкции. Но если Эрдоган отступит от договоренностей с Пенсом, ограничения будут восстановлены.
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии

На защиту нефти

Сначала Трамп, а потом и министр обороны США Марк Эспер заявили, что помогут курдам сохранить контроль над добычей нефти на севере Сирии.
"Мы взяли нефть под охрану. Что-нибудь придумаем для курдов, ведь у них должны быть денежные средства. Возможно, мы приведем в регион крупные нефтяные компании, чтобы сделать все надлежащим образом", — заявил американский лидер.
Глава Пентагона уточнил, что для охраны нефти в Сирии останется небольшой контингент армии США. Но дислоцироваться он будет на юге страны. Речь идет о военной базе Эт-Танф, расположенной неподалеку от сирийско-иракской границы.
"Военные будут охранять месторождения, на которые могут покуситься боевики ИГ*", — уточнил Эспер.
Еще одна причина сохранения американского присутствия в Сирии — просьбы Израиля и Саудовской Аравии. Эти страны опасаются усиления в регионе влияния Ирана в отсутствие американских военных.
"Других причин держать военнослужащих США на сирийской территории у нас нет", — пояснили в Белом доме.
Курды, пару недель назад обвинявшие американцев в предательстве, теперь благодарят Вашингтон за перемирие с Турцией.
"Я провел переговоры с президентом Трампом и рассказал, что перемирие было бы невозможно без его усилий", — заявил курдский представитель Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди.
Турецкие военные в сирийском городе Тухар к северу от Манбиджа
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Нелегальные схемы

Нефтяные объекты, контроль над которыми американцы намереваются сохранить, расположены в основном на севере Сирии. Наибольшие запасы сосредоточены в провинции Дейр-эз-Зор на месторождениях Эль-Омар, Танак и Конако. Много скважин сосредоточено и в соседних провинциях Эль-Хасака и Ракка.
До войны в северных провинциях добывалось около 400 тысяч баррелей нефти в день. По сравнению с Саудовской Аравией или Россией, где ежедневно добывается около десяти миллионов баррелей, сирийские запасы черного золота значительно меньше. В основном они покрывали внутренние потребности страны, и лишь незначительная часть шла на экспорт в Европу.
В 2011 году все сделки по продаже сирийской нефти на внешние рынки были запрещены. Причина — введенные ЕС санкции против Дамаска. Республика лишилась нефтяных доходов, а после того как в 2011 году север страны захватили боевики ИГ*, утратила контроль и над скважинами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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Нелегальная торговля энергоресурсами была для исламистов неплохим источником финансирования до 2015-го года, когда их выбили с занимаемых территорий. Добыча и продажа нефти перешла, соответственно, в руки курдов.
США взяли на себя охрану скважин. Для этого сюда были переброшены сотрудники американских частных военных компаний (ЧВК). Вырученные средства шли на зарплату курдским боевикам, которые продолжали борьбу с ИГ* вдоль сирийско-турецкой границы.
"Американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. На этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских ЧВК. Сегодня в Сирии численность наемников превышает 3,5 тысячи", — заявил в конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
Чтобы обеспечить энергоресурсами граждан на отвоеванных у исламистов территориях, официальный Дамаск вынужден был закупать нефть у Ирана. Однако после выхода американцев из сделки по иранской ядерной программе и введения против Тегерана новых санкций эти поставки иранской нефти в Сирию приостановились.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора

Иранский фактор

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что отмена антитурецких санкций и решение Трампа помочь курдам сохранить контроль над нефтью только кажутся непоследовательными.
"Нефть — это лишь повод сохранить в Сирии американский военный контингент. Стратегическая задача Вашингтона в том, чтобы иметь рычаги давления не только и не столько на режим Башара Асада или курдов. Военный контингент в Сирии — это средство давления на Иран, в чем особенно заинтересованы саудовцы и израильтяне", — полагает координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов.
Политолог видит и попытки Вашингтона оставить за собой влияние на процесс дальнейшего межсирийского урегулирования.
"Получается, что Белый дом хоть и переложил ответственность за ситуацию на Россию и Турцию, хочет иметь рычаг давления. И сохраненный в стране военный контингент — наиболее подходящий для этого способ", — говорит Мамедов.
© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на КПП возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на КПП возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов полагает, что американцы приложат максимум усилий, чтобы остаться в Сирии.
"Сохраняя присутствие на базе в Эт-Танфе, США хотят контролировать так называемый шиитский коридор. Этот сухопутный логистический маршрут проходит через шиитскую дугу Иран — Ирак — Сирия и служит для переброски военно-технической и финансовой помощи проиранским силам. В первую очередь — шиитской ливанской вооруженной группировке "Хезболла". Получается, что американцам удобнее "кошмарить" Иран через сирийскую территорию", — рассуждает эксперт.
Семенов обращает внимание и на то, что дислокация базы Эт-Танф позволит американцам все же сохранить контроль над нефтяными месторождениями.
"Вашингтон не заинтересован в усилении Дамаска, а потому не хочет, чтобы вся нефть досталась Асаду. Но больше всего США хотят остаться в Сирии потому, что оттуда удобнее втягивать Тегеран в различные махинации с поставками нефти сирийскому президенту. А в результате накладывать на Тегеран новые санкции и продолжать давить на исламскую республику", — резюмирует эксперт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМарк ЭсперКирилл СемёновСергей РудскойИсламское государствоДональд ТрампМинистерство обороны СШАВладимир ПутинХезболлаРоссияСШАВ мире
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