Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку

Во время проведения "Марша суверенности" в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Польские эксперты пришли к выводу, что климатическая политика Евросоюза сделала экономику их страны полностью зависимой от России. Они обвинили брюссельских чиновников в лоббировании Кремля, а собственное правительство — в предательстве национальных интересов.

Чужой уголь

Один из ключевых пунктов европейской политики в области климата и энергетики — резкое сокращение добычи в Евросоюзе ископаемого топлива, в первую очередь угля. Польше пришлось закрывать шахты: за пять лет производство угля снизилось в 2,5 раза — со 151,3 миллиона тонн до 63,4 миллиона.

Между тем электроэнергия в стране вырабатывается в основном на угольных ТЭС. Чтобы не остаться без света, поляки были вынуждены нарастить импорт твердого топлива, главным образом из России.

По данным Евростата, Польша в прошлом году импортировала 20 миллионов тонн российского угля — больше всех в ЕС. В тройке лидеров также Нидерланды (16 миллионов) и Германия (11,7 миллиона).

Кроме того, в соответствии с климатической политикой Евросоюза Варшаве пришлось ввести квоты на выброс углекислого газа и создать рынок таких квот. Речь, по сути, идет о необходимости покупать право на загрязнение атмосферы.

Первыми от этого пострадали те же угольные электростанции, в принципе не способные уложиться в жесткие лимиты. В результате, как подсчитали специалисты Ягеллонского института, затраты энергетиков на квоты и уголь практически сравнялись.

За год польские электростанции приобрели квоты на 130 миллионов тонн углекислого газа по 27 евро за тонну. Дополнительные расходы превысили 3,5 миллиарда евро, и финансовые показатели генерирующих компаний ухудшились.

Впрочем, львиную долю затрат энергетики перекладывают на потребителей, повышая тарифы. В итоге с серьезными проблемами столкнулись польские промышленные предприятия, в первую очередь металлурги.

"Брюссель хочет добить не только польскую горнодобывающую промышленность и угольную энергетику. Проблемы возникли и у металлургических предприятий", — возмущается еженедельник Do Rzeczy в статье с красноречивым названием "Польша теряет, Россия получает выгоду".

Снова Россия

В июне Польша сорвала подписание странами ЕС соглашения о достижении климатической нейтральности к 2050 году. Варшава надеялась, что после осенней ротации кадров должность комиссара по климату в Еврокомиссии займет лояльный Польше чиновник и от Брюсселя можно будет добиться уступок в угольном вопросе.

Надежды не оправдалась: "главным по климату" стал Франс Тиммерманс, ранее занимавший пост комиссара ЕС по верховенству закона и много критиковавший поляков за нарушение прав человека.

Девятого октября Тиммерманс, выступая в Европарламенте, заявил, что "Польша должна отойти от угля". "Это будет больно, но у угля нет будущего, — подчеркнул еврокомиссар. — Надо найти решение этой проблемы. Страны, чья промышленность основана на угле, — будь то Польша, Словакия, Испания, Греция или Германия, могут рассчитывать на солидарность остальной части Европы".

Статью "Польша теряет, Россия получает выгоду" в Do Rzeczy можно рассматривать как ответ Варшавы Тиммермансу. И он сводится к тому, что чиновники ЕС продались России.

"Неизвестно, насколько сильно российское лобби среди еврократов, — отмечает издание. — Однако факты однозначно указывают на то, что Россия — очевидный бенефициар евросоюзной политики борьбы с выбросами углекислого газа".

Спорить с этим трудно: единственная альтернатива углю в качестве топлива для европейских электростанций — природный газ, основным поставщиком которого опять-таки выступает Россия.

Государственная измена

Но Варшаву беспокоит не то, что спрос на русский газ в Европе вырастет. Под угрозой оказывается польская мечта стать европейским газовым хабом, способным конкурировать с Германией.

Напомним, что Польша строит газопровод из Норвегии и заключила два больших контракта на поставку сжиженного природного газа из США. Сравнительно дешевое норвежское топливо Варшава планирует использовать для собственных нужд, а дорогое американское — перепродавать соседям: Украине и странам Балтии.

Программа-максимум, разработанная поляками совместно с кураторами из Вашингтона, — создание газового коридора от Балтийского моря до Адриатики, где Хорватия под давлением США приступила к строительству СПГ-терминала на острове Крк. Этот проект, названный "Инициатива трех морей", должен стать железным занавесом для новых поставок российского газа в Европу.

Теперь эти планы рушатся на глазах. Ведь если переводить угольные электростанции на газ, собственные потребности в голубом топливе резко вырастут.