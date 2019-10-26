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РИА Новости

Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку

08:00 26.10.2019 (обновлено: 08:03 26.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВо время проведения "Марша суверенности" в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Польские эксперты пришли к выводу, что климатическая политика Евросоюза сделала экономику их страны полностью зависимой от России. Они обвинили брюссельских чиновников в лоббировании Кремля, а собственное правительство — в предательстве национальных интересов.

Чужой уголь

Один из ключевых пунктов европейской политики в области климата и энергетики — резкое сокращение добычи в Евросоюзе ископаемого топлива, в первую очередь угля. Польше пришлось закрывать шахты: за пять лет производство угля снизилось в 2,5 раза — со 151,3 миллиона тонн до 63,4 миллиона.
Между тем электроэнергия в стране вырабатывается в основном на угольных ТЭС. Чтобы не остаться без света, поляки были вынуждены нарастить импорт твердого топлива, главным образом из России.
По данным Евростата, Польша в прошлом году импортировала 20 миллионов тонн российского угля — больше всех в ЕС. В тройке лидеров также Нидерланды (16 миллионов) и Германия (11,7 миллиона).
Кроме того, в соответствии с климатической политикой Евросоюза Варшаве пришлось ввести квоты на выброс углекислого газа и создать рынок таких квот. Речь, по сути, идет о необходимости покупать право на загрязнение атмосферы.
Первыми от этого пострадали те же угольные электростанции, в принципе не способные уложиться в жесткие лимиты. В результате, как подсчитали специалисты Ягеллонского института, затраты энергетиков на квоты и уголь практически сравнялись.
За год польские электростанции приобрели квоты на 130 миллионов тонн углекислого газа по 27 евро за тонну. Дополнительные расходы превысили 3,5 миллиарда евро, и финансовые показатели генерирующих компаний ухудшились.
Впрочем, львиную долю затрат энергетики перекладывают на потребителей, повышая тарифы. В итоге с серьезными проблемами столкнулись польские промышленные предприятия, в первую очередь металлурги.
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"Брюссель хочет добить не только польскую горнодобывающую промышленность и угольную энергетику. Проблемы возникли и у металлургических предприятий", — возмущается еженедельник Do Rzeczy в статье с красноречивым названием "Польша теряет, Россия получает выгоду".

Снова Россия

В июне Польша сорвала подписание странами ЕС соглашения о достижении климатической нейтральности к 2050 году. Варшава надеялась, что после осенней ротации кадров должность комиссара по климату в Еврокомиссии займет лояльный Польше чиновник и от Брюсселя можно будет добиться уступок в угольном вопросе.
Надежды не оправдалась: "главным по климату" стал Франс Тиммерманс, ранее занимавший пост комиссара ЕС по верховенству закона и много критиковавший поляков за нарушение прав человека.
Девятого октября Тиммерманс, выступая в Европарламенте, заявил, что "Польша должна отойти от угля". "Это будет больно, но у угля нет будущего, — подчеркнул еврокомиссар. — Надо найти решение этой проблемы. Страны, чья промышленность основана на угле, — будь то Польша, Словакия, Испания, Греция или Германия, могут рассчитывать на солидарность остальной части Европы".
Статью "Польша теряет, Россия получает выгоду" в Do Rzeczy можно рассматривать как ответ Варшавы Тиммермансу. И он сводится к тому, что чиновники ЕС продались России.
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"Неизвестно, насколько сильно российское лобби среди еврократов, — отмечает издание. — Однако факты однозначно указывают на то, что Россия — очевидный бенефициар евросоюзной политики борьбы с выбросами углекислого газа".
Спорить с этим трудно: единственная альтернатива углю в качестве топлива для европейских электростанций — природный газ, основным поставщиком которого опять-таки выступает Россия.

Государственная измена

Но Варшаву беспокоит не то, что спрос на русский газ в Европе вырастет. Под угрозой оказывается польская мечта стать европейским газовым хабом, способным конкурировать с Германией.
Напомним, что Польша строит газопровод из Норвегии и заключила два больших контракта на поставку сжиженного природного газа из США. Сравнительно дешевое норвежское топливо Варшава планирует использовать для собственных нужд, а дорогое американское — перепродавать соседям: Украине и странам Балтии.
Программа-максимум, разработанная поляками совместно с кураторами из Вашингтона, — создание газового коридора от Балтийского моря до Адриатики, где Хорватия под давлением США приступила к строительству СПГ-терминала на острове Крк. Этот проект, названный "Инициатива трех морей", должен стать железным занавесом для новых поставок российского газа в Европу.
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Теперь эти планы рушатся на глазах. Ведь если переводить угольные электростанции на газ, собственные потребности в голубом топливе резко вырастут.
Норвежского газа не хватит, следовательно, понадобится самим сжигать дорогой американский. В результате мало того, что не удастся заработать на перепродаже топлива, так еще и своим поставщикам придется по-прежнему оплачивать электроэнергию по убийственно высоким тарифам.
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Франс ТиммермансЕвросоюзПольшаРоссияЭкономика
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