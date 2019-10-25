В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками пригорода Донецка

"В 21.15 (мск) каратели из 92-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по населенному пункту Минеральное (пригород Донецка - ред.). В результате обстрела получил ранение мирный житель 1969 года рождения, повреждено частное домостроение", - сказал представитель ведомства.