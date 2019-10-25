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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками пригорода Донецка

23:51 25.10.2019 (обновлено: 23:53 25.10.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу вечером обстреляли пригород Донецка, ранение получил мирный житель, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В 21.15 (мск) каратели из 92-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по населенному пункту Минеральное (пригород Донецка - ред.). В результате обстрела получил ранение мирный житель 1969 года рождения, повреждено частное домостроение", - сказал представитель ведомства.
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