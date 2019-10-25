Суд удовлетворил запрос конгресса США на полный доступ к докладу Мюллера

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Суд удовлетворил запрос палаты представителей США на доступ к материалам, которые были вымараны в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", следует из документов суда.
Демократы в палате несколько месяцев добивались доступа к полному тексту доклада.
25 июля, 11:42Сказано в эфире"У политиков США ‒ богатая фантазия": зачем Роберт Мюллер ходил в конгрессБывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил в конгрессе, что Россия в 2016 году "вмешивалась" в выборы и в пользу Дональда Трампа, и в пользу Хиллари Клинтон. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnikамериканист-политолог Константин Блохин.
"К 30 октября 2019 года министерство юстиции обязано предоставить юридическому комитету палаты представителей все разделы доклада специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в президентские выборы 2016 года, которые были скрыты", - говорится в постановлении судьи.
Согласно документу, необходимость доступа к этим материалам "выше, чем необходимость в сохранении секретности".
Ранее некоторые части доклада Мюллера были вымараны из-за секретности некоторой информации.