Суд удовлетворил запрос конгресса США на полный доступ к докладу Мюллера

"У политиков США ‒ богатая фантазия": зачем Роберт Мюллер ходил в конгресс Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил в конгрессе, что Россия в 2016 году "вмешивалась" в выборы и в пользу Дональда Трампа, и в пользу Хиллари Клинтон. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnikамериканист-политолог Константин Блохин.