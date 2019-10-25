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РИА Новости

Суд удовлетворил запрос конгресса США на полный доступ к докладу Мюллера

23:16 25.10.2019 (обновлено: 23:29 25.10.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterСпецпрокурор Роберт Мюллер
Спецпрокурор Роберт Мюллер
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спецпрокурор Роберт Мюллер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Суд удовлетворил запрос палаты представителей США на доступ к материалам, которые были вымараны в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", следует из документов суда.
Демократы в палате несколько месяцев добивались доступа к полному тексту доклада.
Газеты с изображением спецпрокурора Роберта Мюллера, представленные у здания Ньюзиум в Вашингтоне
25 июля, 11:42Сказано в эфире
"У политиков США ‒ богатая фантазия": зачем Роберт Мюллер ходил в конгрессБывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил в конгрессе, что Россия в 2016 году "вмешивалась" в выборы и в пользу Дональда Трампа, и в пользу Хиллари Клинтон. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnikамериканист-политолог Константин Блохин.
"К 30 октября 2019 года министерство юстиции обязано предоставить юридическому комитету палаты представителей все разделы доклада специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в президентские выборы 2016 года, которые были скрыты", - говорится в постановлении судьи.
Согласно документу, необходимость доступа к этим материалам "выше, чем необходимость в сохранении секретности".
Ранее некоторые части доклада Мюллера были вымараны из-за секретности некоторой информации.
По ходу пьесы. Голливуд нашел в докладе Мюллера мотивы
25 июня, 18:10Радио Sputnik
По ходу пьесы. Голливуд нашел в докладе Мюллера мотивыНе устроила их реакция общества на 400 страниц "разоблачений" связи Трампа с Кремлем, поэтому решили они все переиграть. Всего одно представление, зато с трансляцией в прямом эфире.
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Роберт МюллерРоссияСШАВ мире
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