В Совфеде прокомментировали новые правила США для торговли с Ираном

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Торговые партнеры Ирана будут обходить новые ограничения со стороны США, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Минфин США сообщил в пятницу, что вводит жесткие экстерриториальные правила торговли гуманитарными товарами с Ираном. По заявлению ведомства, новый механизм потребует от иностранных правительств и финансовых учреждений, которые решат участвовать в нем, ежемесячно "предоставлять минфину значительный и беспрецедентный объем информации" с учетом уже существующих ограничений на основе его же норм. Механизм исключает передачу стране каких-либо платежей или доходов.

"Это не первая попытка США перекрыть третьим странам каналы торговли с Ираном. Но вряд ли она будет продуктивной", - считает Морозов.

По его словам, такие инициативы затрагивают слишком много чисто коммерческих интересов.