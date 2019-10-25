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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали новые правила США для торговли с Ираном

23:13 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Торговые партнеры Ирана будут обходить новые ограничения со стороны США, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Минфин США сообщил в пятницу, что вводит жесткие экстерриториальные правила торговли гуманитарными товарами с Ираном. По заявлению ведомства, новый механизм потребует от иностранных правительств и финансовых учреждений, которые решат участвовать в нем, ежемесячно "предоставлять минфину значительный и беспрецедентный объем информации" с учетом уже существующих ограничений на основе его же норм. Механизм исключает передачу стране каких-либо платежей или доходов.
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"Это не первая попытка США перекрыть третьим странам каналы торговли с Ираном. Но вряд ли она будет продуктивной", - считает Морозов.
По его словам, такие инициативы затрагивают слишком много чисто коммерческих интересов.
"Думаю, их (ограничения - ред.) легко будут обходить при необходимости", - заключил Морозов.
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Министерство финансов СШАОлег МорозовРоссияИранСШАЭкономика
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