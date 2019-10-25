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РИА Новости

В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров

23:07 25.10.2019
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© Fotolia / Scott PattersonПожарная машина в США
Пожарная машина в США
© Fotolia / Scott Patterson
Пожарная машина в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) связи с пожарами, говорится в прокламации губернатора.
Эти два крупных пожара привели к тому, что была объявлена эвакуация, в зону которой попали около 50 тысяч человек.
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Округ Лос-Анджелеса — крупнейший по населению в США, в нем проживают более 10 миллионов человек, еще около 500 тысяч жителей насчитывает округ Сонома на севере штата.
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Лос-АнджелесСан-ФранцискоСШАВ мире
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