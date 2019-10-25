В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) связи с пожарами, говорится в прокламации губернатора.

Эти два крупных пожара привели к тому, что была объявлена эвакуация, в зону которой попали около 50 тысяч человек.