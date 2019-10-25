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РИА Новости

Спецдокладчик ООН назвала убийство Хашукджи "спланированной акцией"

22:56 25.10.2019
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© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи . Архивное фото
ООН, 25 окт - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар считает, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи было заранее спланировано с участием официальных лиц Саудовской Аравии.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что Хашукджи мертв, а к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста расчленили и уничтожили после того, как он был задушен в генконсульстве. Саудовские власти объявили о задержании 21 человека по делу об убийстве Хашукджи. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
"Я знаю, что была спецоперация, которая была тщательно организована и подготовлена", - сказала Калламар на брифинге.
Она отметила, что у нее "нет сомнений в том, что убийство было частью плана".
"Я также знаю наверняка, что было много официальных лиц в Эр-Рияде, которые были вовлечены в организацию этой спецоперации. Я также знаю, что в события после убийства были также вовлечены власти в Эр-Рияде, включая тот факт, что было около 17 саудовских представителей, которые прибыли после убийства, предположительно, чтобы исследовать (место преступления) и прибраться на месте преступления", - добавила она.
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
24 октября 2018, 23:24РИА Новости
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияСтамбулООНСШАВ мире
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