Спецдокладчик ООН назвала убийство Хашукджи "спланированной акцией"

ООН, 25 окт - РИА Новости. Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар считает, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи было заранее спланировано с участием официальных лиц Саудовской Аравии.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что Хашукджи мертв, а к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста расчленили и уничтожили после того, как он был задушен в генконсульстве. Саудовские власти объявили о задержании 21 человека по делу об убийстве Хашукджи. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

"Я знаю, что была спецоперация, которая была тщательно организована и подготовлена", - сказала Калламар на брифинге.

Она отметила, что у нее "нет сомнений в том, что убийство было частью плана".