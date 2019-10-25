Пакистан, Китай, Россия и США продолжат консультации по Афганистану

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пакистан, Китай, Россия и США договорились продолжать четырехсторонние консультации по мирному урегулированию в Афганистане, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз.

Ранее МИД России сообщил, что представители США, РФ, Китая, Пакистана провели в Москве консультации по урегулированию в Афганистане. В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз.

"Я думаю, что совместное заявление завершается этим намерением и этим желанием, чтобы следующий раунд состоялся, и, как обычно, мы совместно договариваемся о месте и сроках по дипломатическим каналам. Так что, да, это остается очень важным форумом, и встречи будут продолжаться по мере необходимости", - заявил Эйджаз.

Он также отметил, что участники переговоров в Москве согласились, что есть необходимость скорейшего возобновления переговоров между США и представителями "Талибана". "Существует общее желание, что их (переговоры) необходимо восстановить, потому что прогресс, который был достигнут в результате напряженных усилий двух сторон – США и "Талибана" - в ходе девяти раундов переговоров является очень важным", - подчеркнул он.

Кроме того, как заявил Эйджаз, все участники четырехсторонних консультаций согласились, что мирное урегулирование является единственным возможным вариантом в разрешении конфликта в Афганистане.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве.

В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.