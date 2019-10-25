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РИА Новости

Пакистан, Китай, Россия и США продолжат консультации по Афганистану

22:54 25.10.2019
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© AP Photo / Rahmat GulАвиабаза Баграм, Афганистан
Авиабаза Баграм, Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
Авиабаза Баграм, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пакистан, Китай, Россия и США договорились продолжать четырехсторонние консультации по мирному урегулированию в Афганистане, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз.
Ранее МИД России сообщил, что представители США, РФ, Китая, Пакистана провели в Москве консультации по урегулированию в Афганистане. В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз.
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"Я думаю, что совместное заявление завершается этим намерением и этим желанием, чтобы следующий раунд состоялся, и, как обычно, мы совместно договариваемся о месте и сроках по дипломатическим каналам. Так что, да, это остается очень важным форумом, и встречи будут продолжаться по мере необходимости", - заявил Эйджаз.
Он также отметил, что участники переговоров в Москве согласились, что есть необходимость скорейшего возобновления переговоров между США и представителями "Талибана". "Существует общее желание, что их (переговоры) необходимо восстановить, потому что прогресс, который был достигнут в результате напряженных усилий двух сторон – США и "Талибана" - в ходе девяти раундов переговоров является очень важным", - подчеркнул он.
Кроме того, как заявил Эйджаз, все участники четырехсторонних консультаций согласились, что мирное урегулирование является единственным возможным вариантом в разрешении конфликта в Афганистане.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Залмай ХалилзадИгорь МоргуловАфганистанПакистанКитайРоссияСШАВ мире
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