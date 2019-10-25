Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30 человек

БАГДАД, 25 окт - РИА Новости. Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 30, более 2,3 тысячи человек пострадали, сообщается в распространенном заявлении отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Ираке.

Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.

"Число жертв среди демонстрантов, погибших в столкновениях между силами безопасности, охраной офисов партий и протестующими, увеличилось до 30 человек, из них восемь погибших в Багдаде, девять в (провинции) Майсан, девять в (провинции) Ди-Кар, трое - в Басре, один - в Мутанне", - говорится в документе.

Согласно документу, число пострадавших увеличилось до 2312 человек. Оно включает как протестующих, так и сотрудников сил безопасности. Из них 1493 пострадали в провинции Багдад, 90 - в провинции Ди-Кар, 10 - в провинции Васит, 151 - в провинции Мутанна, 301 - в провинции Басра, 112 - в провинции Эд-Дивания, 105 - в провинции Майсан, 50 - в провинции Кербела.

Также сообщается о материальном ущербе, нанесенном 50 правительственным зданиям и офисам партий в провинциях Эд-Дивания, Майсан, Васит, Ди-Кар, Басра и Бабиль.

Протесты возобновились в Ираке после перерыва в пятницу. В ходе протестов с 1 октября по середину месяца, по официальным данным, погибли 149 протестующих, ранены около 3,5 тысячи. СМИ сообщали, что силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, прорвавшихся с площади Тахрир в пятницу утром на территорию особо охраняемой "зеленой зоны" в центре иракской столицы.