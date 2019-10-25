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РИА Новости

Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30 человек

22:50 25.10.2019 (обновлено: 23:27 25.10.2019)
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© AP Photo / Khalid MohammedАкция протеста в Багдаде, Ирак
Акция протеста в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Khalid Mohammed
Акция протеста в Багдаде, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 25 окт - РИА Новости. Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 30, более 2,3 тысячи человек пострадали, сообщается в распространенном заявлении отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Ираке.
Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
"Число жертв среди демонстрантов, погибших в столкновениях между силами безопасности, охраной офисов партий и протестующими, увеличилось до 30 человек, из них восемь погибших в Багдаде, девять в (провинции) Майсан, девять в (провинции) Ди-Кар, трое - в Басре, один - в Мутанне", - говорится в документе.
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Согласно документу, число пострадавших увеличилось до 2312 человек. Оно включает как протестующих, так и сотрудников сил безопасности. Из них 1493 пострадали в провинции Багдад, 90 - в провинции Ди-Кар, 10 - в провинции Васит, 151 - в провинции Мутанна, 301 - в провинции Басра, 112 - в провинции Эд-Дивания, 105 - в провинции Майсан, 50 - в провинции Кербела.
Также сообщается о материальном ущербе, нанесенном 50 правительственным зданиям и офисам партий в провинциях Эд-Дивания, Майсан, Васит, Ди-Кар, Басра и Бабиль.
Протесты возобновились в Ираке после перерыва в пятницу. В ходе протестов с 1 октября по середину месяца, по официальным данным, погибли 149 протестующих, ранены около 3,5 тысячи. СМИ сообщали, что силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, прорвавшихся с площади Тахрир в пятницу утром на территорию особо охраняемой "зеленой зоны" в центре иракской столицы.
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Протесты проходят в пятницу не только в столице, но и в ряде южных провинций страны. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в ночь на пятницу сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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