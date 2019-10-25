Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T22:35Z
https://ria.ru/20191025/1560241829.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148746/11/1487461187_0:1:1501:845_1036x0_80_0_0_ecca756a411d0a349d0e74d2e2e7c6cc.jpg
РИА Новости

В США олень убил подстрелившего его охотника

22:35 25.10.2019
17379
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОлень
Олень
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Олень. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он "застрелил" во время охоты в американском штате Арканзас, сообщает iHeartRadio со ссылкой на местные власти.
"Я работаю в комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства в течение 20 лет, и это один из самых странных случаев (в моей практике)", - заявил представитель комиссии Кит Стивенс.
Инцидент произошел около города Йелвилл. По словам Стивенса, 66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья. Когда мужчина подошел к животному, "чтобы проверить, умер ли олень", самец напал на него, и охотник получил "несколько колотых ран". Пострадавшему мужчине удалось позвонить родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями. Александра доставили в больницу, где он впоследствии скончался.
Как заявляет комиссия по проблемам охоты и рыболовства, неизвестно, погиб ли мужчина от ран, полученных в результате нападения. По словам Стивенса, "вскрытия (тела) не будет, поэтому мы можем никогда не узнать, что произошло на самом деле". Как следует из рекомендации комиссии штата, прежде чем подходить к "убитому" оленю, охотникам следует убедиться, что около 30 минут он находится без движения. По словам Стивенса, неизвестно, следовал ли Александр этим советам.
Тигр
19 марта, 08:00Туризм
Вегетарианцы-убийцы и пушистые людоеды. Как не стать добычей на отдыхе
11425171716
Обсудить 7
СШААрканзасВ мире
Рекомендуем
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
РИА
Новости
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Лента
новостей
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Газопровод Baltic Pipe
Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Кадр из сериала Твин Пикс
СМИ назвали самый страшный сериал в истории телевидения
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
Здание МИД России
Захарова прокомментировала протест Киева из-за доставки гумпомощи Донбассу
Логотип оператора мобильной связи Мегафон
Оператор связи простит орнитологам долги из-за орлов, "ушедших в минус"
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Лента новостейМолния