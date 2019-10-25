В США олень убил подстрелившего его охотника

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он "застрелил" во время охоты в американском штате Арканзас, сообщает Мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он "застрелил" во время охоты в американском штате Арканзас, сообщает iHeartRadio со ссылкой на местные власти.

"Я работаю в комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства в течение 20 лет, и это один из самых странных случаев (в моей практике)", - заявил представитель комиссии Кит Стивенс.

Инцидент произошел около города Йелвилл. По словам Стивенса, 66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья. Когда мужчина подошел к животному, "чтобы проверить, умер ли олень", самец напал на него, и охотник получил "несколько колотых ран". Пострадавшему мужчине удалось позвонить родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями. Александра доставили в больницу, где он впоследствии скончался.