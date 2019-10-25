Попавшую в ДТП в Москве цистерну со сжатым кислородом увезли с места аварии

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Перевернувшаяся на Волгоградском проспекте в Москве цистерна со сжатым кислородом вывезена с места ДТП, движение транспорта восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Автоцистерна MAN, перевозившая восемь кубометров сжатого кислорода, опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома №72. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Цистерна погружена и вывезена без разгерметизации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта на месте ДТП восстановлено в полном объеме.