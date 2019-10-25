Попавшую в ДТП в Москве цистерну со сжатым кислородом увезли с места аварии

Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве

Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Перевернувшаяся на Волгоградском проспекте в Москве цистерна со сжатым кислородом вывезена с места ДТП, движение транспорта восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Автоцистерна MAN, перевозившая восемь кубометров сжатого кислорода, опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома №72. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Цистерна погружена и вывезена без разгерметизации", - сказал собеседник агентства.