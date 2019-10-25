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РИА Новости

Попавшую в ДТП в Москве цистерну со сжатым кислородом увезли с места аварии

22:32 25.10.2019
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве
Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с опрокинувшимся грузовиком на Волгоградском проспекте в Мосскве
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Перевернувшаяся на Волгоградском проспекте в Москве цистерна со сжатым кислородом вывезена с места ДТП, движение транспорта восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Автоцистерна MAN, перевозившая восемь кубометров сжатого кислорода, опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома №72. По предварительным данным, пострадавших нет.
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"Цистерна погружена и вывезена без разгерметизации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта на месте ДТП восстановлено в полном объеме.
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