Топ-менеджер "Альфа-Капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заместитель гендиректора, директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса управляющей компании "Альфа-Капитал" Евгений Живов покинул компанию, следует из сообщения "Альфа-Капитала". Ранее бывшая жена топ-менеджера обвинила его в домашнем насилии.

"Управляющая компания "Альфа-Капитал" разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении. В настоящий момент Евгений Живов не является сотрудником УК "Альфа-Капитал", - говорится в сообщении.

Бывшая жена Живова Ирина 20 октября рассказала на своей странице в Facebook о том, что муж избил ее и их детей.