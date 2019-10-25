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РИА Новости

Топ-менеджер "Альфа-Капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

22:17 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКоридор в поликлинике
Коридор в поликлинике
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Коридор в поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заместитель гендиректора, директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса управляющей компании "Альфа-Капитал" Евгений Живов покинул компанию, следует из сообщения "Альфа-Капитала". Ранее бывшая жена топ-менеджера обвинила его в домашнем насилии.
"Управляющая компания "Альфа-Капитал" разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении. В настоящий момент Евгений Живов не является сотрудником УК "Альфа-Капитал", - говорится в сообщении.
Бывшая жена Живова Ирина 20 октября рассказала на своей странице в Facebook о том, что муж избил ее и их детей.
Живов с апреля 2016 года входил в правление компании.
Ирина с ребенком
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