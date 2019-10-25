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РИА Новости

В Москве восстановили движение на улице, где произошло крупное ДТП

22:07 25.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение восстановлено на Производственной улице в Москве, где произошло ДТП с автобусом и шестью легковыми автомобилями, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
В ДТП с участием автобуса и шести легковых машин погиб один человек, еще один пострадал. Ранее сообщалось, что движение в обе стороны заблокировано.
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"Движение полностью восстановлено в 20.20", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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