В Москве восстановили движение на улице, где произошло крупное ДТП

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение восстановлено на Производственной улице в Москве, где произошло ДТП с автобусом и шестью легковыми автомобилями, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
В ДТП с участием автобуса и шести легковых машин погиб один человек, еще один пострадал. Ранее сообщалось, что движение в обе стороны заблокировано.
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"Движение полностью восстановлено в 20.20", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.