В Москве восстановили движение на улице, где произошло крупное ДТП

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Движение восстановлено на Производственной улице в Москве, где произошло ДТП с автобусом и шестью легковыми автомобилями, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ДТП с участием автобуса и шести легковых машин погиб один человек, еще один пострадал. Ранее сообщалось, что движение в обе стороны заблокировано.