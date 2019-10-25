Первые семь столичных компаний получили субсидии на поддержку экспорта

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первые семь столичных компаний малого и среднего бизнеса получили субсидии от правительства Москвы на поддержку экспорта своей продукции, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

На первый этап отбора кандидатов на получение субсидий, который провел подведомственный ДПИР Московский экспортный центр (МЭЦ), было подано 10 заявок от семи компаний. По результатам их рассмотрения принято решение выдать субсидии на общую сумму более 18 миллионов рублей, говорится в сообщении.

"В этом году мы значительно упростили процедуру сбора необходимых документов. По опыту компаний, которые уже получили субсидии, на нее затрачивалось не более двух недель. Сбор заявок продлится до 15 ноября. Призываю столичных экспортеров не упустить возможность!", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

По данным пресс-службы, компании-экспортеры могут получить четыре вида субсидий. Так, до трех миллионов рублей можно получить на сертификацию экспортной продукции, на получение патентов и свидетельств на товарные знаки, а также на логистические затраты. Субсидии на сертификацию систем менеджмента предоставляются в размере не более 500 тысяч рублей.

Из десяти поданных в МЭЦ заявок на получение субсидий семь относились к компенсации затрат на перевозку московских товаров за рубеж, две – на возмещение затрат на подтверждение соответствия товаров требованиям, предъявляемым на зарубежных рынках, еще одна – на компенсацию затрат по сертификации системы менеджмента.