На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО

В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году на Украине были приняты дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны. Для этого Украина к 2020 году должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран военного блока. Бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.