На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе. <…>Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", — цитирует его "Европейская правда".
13 сентября, 17:27РИА НовостиБывший генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс
По словам Загороднюка, НАТО и Украина сведут все существующие форматы сотрудничества в одну программу, так как Североатлантический альянс ввел новый подход "одна страна — один план".
Детали этой программы Загороднюк не раскрыл.
В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году на Украине были приняты дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны. Для этого Украина к 2020 году должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран военного блока. Бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.