Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате пожара в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома погибли два человека", - сказал собеседник агентства.