Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома погибли два человека", - сказал собеседник агентства.
19 октября, 13:26РИА НовостиКрупные пожары в России
По его словам, открытое горение удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются.