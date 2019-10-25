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РИА Новости

Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

21:28 25.10.2019 (обновлено: 21:35 25.10.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома погибли два человека", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, открытое горение удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются.
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Владимирская областьКовровПроисшествия
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