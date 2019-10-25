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РИА Новости

МИД России и Дании обсудили пути активизации сотрудничества

21:17 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В пятницу в Копенгагене состоялась беседа первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом и политконсультации с постоянным статс-секретарем МИД Дании Гертом Лосе, сообщил МИД РФ.
"Обсуждено состояние российско-датских отношений с акцентом на поиск путей активизации взаимодействия в целях преодоления негативных тенденций, сложившихся в последние годы в двусторонних связях", - сообщил МИД РФ.
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Кроме того, рассмотрен график политконтактов и совместных мероприятий, в том числе в рамках экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
"Сверены подходы по тематике регионального взаимодействия на Севере и в Арктике, а также в формате Совета государств Балтийского моря с учетом текущего председательства Дании в этой организации. Состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Балтийского моря, положению дел в области контроля над вооружениями, ситуации на Украине, в Сирии, ряду других актуальных международных тем", - добавили в министерстве.
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Владимир ТитовМИД РФМИД Дании‎ДанияРоссияВ мире
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