МИД России и Дании обсудили пути активизации сотрудничества

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В пятницу в Копенгагене состоялась беседа первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом и политконсультации с постоянным статс-секретарем МИД Дании Гертом Лосе, сообщил МИД РФ.

Кроме того, рассмотрен график политконтактов и совместных мероприятий, в том числе в рамках экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Сверены подходы по тематике регионального взаимодействия на Севере и в Арктике, а также в формате Совета государств Балтийского моря с учетом текущего председательства Дании в этой организации. Состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Балтийского моря, положению дел в области контроля над вооружениями, ситуации на Украине, в Сирии, ряду других актуальных международных тем", - добавили в министерстве.