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РИА Новости

В Британии задержали четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек

20:59 25.10.2019
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© REUTERS / Peter NichollsПолиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
© REUTERS / Peter Nicholls
ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Мария Табак. Полиция Эссекса задержала четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек, найденных в грузовике.
Полиция графства Эссекс утром 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. Погибшие оказались гражданами Китая: восемь женщин и 31 мужчина.
"Я могу подтвердить, что наши сотрудники работают круглосуточно и что мы задержали четвертого человека. 48-летний мужчина из Северной Ирландии был задержан сегодня в аэропорту Стэнстед по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве", - говорится в заявлении заместителя главы полицейской службы Пиппы Миллз.
Ранее в пятницу по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве были задержаны 38-летний мужчина и 38-летняя женщина, жители города Уоррингтон. Также был задержан 25-летний водитель грузовика.
Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
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