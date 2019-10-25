В Британии задержали четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек

Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс

ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Мария Табак. Полиция Эссекса задержала четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек, найденных в грузовике.

Полиция графства Эссекс утром 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. Погибшие оказались гражданами Китая: восемь женщин и 31 мужчина.

"Я могу подтвердить, что наши сотрудники работают круглосуточно и что мы задержали четвертого человека. 48-летний мужчина из Северной Ирландии был задержан сегодня в аэропорту Стэнстед по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве", - говорится в заявлении заместителя главы полицейской службы Пиппы Миллз.