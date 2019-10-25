В Саратове возбудили дело после угроз устроить перестрелки в школах

Игрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове. Архивное фото

Игрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове

САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после появления информации о том, что в школах Саратова будут устроены перестрелки, если не будет освобожден обвиняемый в убийстве девятилетней девочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Ранее местные СМИ сообщили, что в администрацию Саратова поступило письмо, адресованное главе города Михаилу Исаеву, в котором содержится требование отпустить обвиняемого в убийстве девочки, в противном случае единомышленники автора письма якобы устроят перестрелки в школах Саратова.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - сказала собеседница агентства.