В ПФР рассказали, как делать добровольные взносы на пенсию

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Добровольные взносы на пенсию позволяют продолжить формировать пенсию в России во время работы за рубежом: делать их можно, подав заявление в ПФР, сообщается на сайте фонда.

В ПФР напомнили, что пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих. По его правилам, взносы на пенсии формируют и уплачивают работодатели. При этом человек может и сам делать взносы на пенсию, например, чтобы пенсия в России продолжала формироваться на период работы за границей. Также можно отчислять взносы на пенсию за близкого человека, который нигде не работает.

Взносы могут делать те, кто работает на себя, например, самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход. По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование и формируют свою пенсию самостоятельно.

"Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте", - говорится в сообщении.

Платежи на формирование добровольной пенсии перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР. Периодичность взносов можно определять самостоятельно, расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год.

"Минимальный и максимальный платеж при этом имеют ограничения и в том числе зависят от того, сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать", – уточнили в ПФР.