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РИА Новости

В ПФР рассказали, как делать добровольные взносы на пенсию

20:47 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтделение Пенсионного фонда в Симферополе
Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Добровольные взносы на пенсию позволяют продолжить формировать пенсию в России во время работы за рубежом: делать их можно, подав заявление в ПФР, сообщается на сайте фонда.
В ПФР напомнили, что пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих. По его правилам, взносы на пенсии формируют и уплачивают работодатели. При этом человек может и сам делать взносы на пенсию, например, чтобы пенсия в России продолжала формироваться на период работы за границей. Также можно отчислять взносы на пенсию за близкого человека, который нигде не работает.
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Взносы могут делать те, кто работает на себя, например, самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход. По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование и формируют свою пенсию самостоятельно.
"Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте", - говорится в сообщении.
Платежи на формирование добровольной пенсии перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР. Периодичность взносов можно определять самостоятельно, расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год.
"Минимальный и максимальный платеж при этом имеют ограничения и в том числе зависят от того, сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать", – уточнили в ПФР.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате уплаты добровольных взносов, учитываются 31 декабря автоматически, поэтому представлять в ПФР подтверждающие документы не надо.
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