Одноклассница подозреваемого в убийстве сослуживцев рассказала о его учебе

"Это мой одноклассник, мы учились в школе в Вагае девять лет, он окончил девять классов. В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом – футболом, волейболом, баскетболом... Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать", - сказала собеседница агентства.