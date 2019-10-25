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РИА Новости

Одноклассница подозреваемого в убийстве сослуживцев рассказала о его учебе

20:38 25.10.2019
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© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам БурангуловПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам Бурангулов
Поселок Горный. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве сослуживцев в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов в школе был неконфликтным, учился хорошо и увлекался спортом, рассказала РИА Новости его одноклассница Наталия Мухина.
Как сообщало Минобороны, инцидент произошел вечером в пятницу в одной из войсковых частей Забайкалья: при смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия и убил восемь человек и ранил еще двоих. Стрелявший задержан. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. Как сообщил СК РФ, стрелявший военнослужащий – Рамиль Шамсутдинов. Возбуждено уголовное дело.
По словам Мухиной, детство Шамсутдинова прошло в селе Вагай Тюменской области.
"Это мой одноклассник, мы учились в школе в Вагае девять лет, он окончил девять классов. В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом – футболом, волейболом, баскетболом... Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что не помнит, чтобы Шамсутдинов в школьные годы говорил, что хотел бы связать свою жизнь с армией.
Поселок Горный
Вчера, 17:58РИА Новости
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